Un grand succès pour la 2e édition de Welcome 92

En partenariat avec le Barreau des Hauts-de-Seine, l’Ordre des experts-comptables et la Banque populaire, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Hauts-de-Seine et le département des Hauts-de-Seine ont organisé, au mois d’octobre, à La Défense, le deuxième volet de « Welcome 92 ». Cet événement a permis de mettre en avant les atouts du département des Hauts-de-Seine et d’accompagner les créateurs, mais aussi les nouvelles et jeunes entreprises du 92, dans leur développement.

Plus de 120 participants

Cette soirée, qui a réuni plus de 120 participants, a été l’occasion pour les entreprises de se plonger dans l’environnement favorable du territoire et d’étendre leur réseau, grâce notamment à des présentations, un speed meeting et un quizz.