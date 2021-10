Un Grand Paris allant jusqu'au Havre

Pour l'ancien Premier ministre, redevenu maire du Havre, « cette réalité n'est pas un dogme mais un fait. Il y a une particularité entre Paris, Rouen et Le Havre », a-t-il relevé au cours d'un débat avec la maire PS de Paris lors du Sommet du Grand Paris organisé notamment par Public Sénat et La Tribune.

« Au début, c'est vrai que certains ont moqué cette idée-là, mais cette idée du Grand Paris jusqu'à la mer, jusqu'au Havre en passant par Rouen me paraît être une vision", a dit Anne Hidalgo. « Paris est la seule grande métropole mondiale à ne pas avoir accès à la mer », a insisté la maire. Or, « il faut que Paris, la capitale de la France, soit beaucoup plus rapprochée, raccrochée à la mer pour avoir un débouché maritime, élément essentiel pour la qualification des grandes métropoles au niveau international », a-t-elle encore plaidé.

« Le vrai gros sujet, (...) c'est le fret ferroviaire, absolument essentiel. Là, on n'est pas du tout au niveau », a regretté Edouard Philippe, qui a lancé, en novembre 2018, lorsqu'il était encore locataire à Matignon, le projet de fusion des trois ports, du Havre, de Rouen et de Paris. Sans cela, et sans un véritable développement du transport ferroviaire, « on ne peut pas avoir une puissance réelle dans la compétition par rapport aux autres grands ports européens », a-t-il ajouté.