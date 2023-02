Un forum de recrutement au féminin

La 11e édition du "Forum réseaux & carrière au Féminin" se déroulera les 31 janvier et 1er février en ligne sur la plateforme Seekube, et le 2 février, à Nanterre, chez Ynov Campus. Organisé par l’association Elles bougent, cet événement de recrutement national et international a pour ambition d’aider les femmes à préparer leur entrée dans le monde du travail, à trouver un poste ou encore à développer leur réseau. Cette année, plus de 100 entreprises partenaires seront mobilisées.

Inscription en ligne avant le 30 janvier

« Ce rendez-vous très attendu répond à la demande d’emploi en Ile-de-France et en régions, et prouve l’efficacité et la nécessité de féminiser les filières industrielles. La tech, l’automobile, la défense, la finance, l’assurance, le BTP, la robotique, les industries mécaniques, l’énergie, le transport, l’aérospatial … tous les secteurs de l’industrie recrutent et offrent aux futures techniciennes et ingénieures de formidables opportunités. Cette année encore, nous ferons la promotion auprès de toutes les étudiantes, du bac pro au bac+8. Durant le forum, nos partenaires se mobilisent pour recruter, orienter et accompagner, dans leur projet professionnel, toutes les candidates », a indiqué Amel Kefif, directrice générale d’Elles Bougent.

Pour s’inscrire au Forum, les candidates ont jusqu’au lundi 30 janvier à 16h. Elles devront créer un profil et ajouter un CV.

Inscription sur www.ellesbougent.com