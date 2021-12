« Un formidable succès pour la démocratie militante »

« Du fond du cœur, je remercie toutes celles et tous ceux qui m’ont apporté́ leur suffrage. C’est un honneur et une force qui affermissent ma volonté de servir la France, comme l’ont fait Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Ces 113 000 votes sont une terrible dérouillée pour tous ceux qui prétendaient que la droite était divisée et à terre. Du côté de l’Élysée, ils vont devoir réécrire leur scénario. Car nous sommes unis et debout.

Je salue le résultat d’Eric Ciotti pour ce premier tour. J’adresse aussi aux autres candidats ainsi qu’à leurs électeurs, une pensée chaleureuse et fraternelle.



Michel, Xavier et Philippe viennent de m’apporter leur soutien. Je veux leur dire toute mon amitié et ma reconnaissance. Leur soutien m’honore et m’oblige. Avec eux, avec leurs équipes, avec tous les élus, je rassemblerai notre famille politique et m’appuierai sur tous les talents. Nous avons une formidable équipe de France dans nos territoires. Nous allons faire campagne sans relâche ensemble. Nous gagnerons unis. Nous gouvernerons unis.

Depuis plusieurs mois, je parcours la France et je sens monter dans le pays un irrépressible besoin de fierté et d’ordre, mais aussi de justice et de liberté. Je me sens portée par ces Français qui exigent respect, vérité et action. Je n’ai pas la main qui tremble. Je porte un projet de franche rupture et de droite assumée, car la France n’a plus de temps à perdre.



A toutes celles et tous ceux qui veulent mettre un terme au quinquennat d’Emmanuel Macron qui a tant abimé la France et tant divisé les Français, à toutes celles et tous ceux qui en ont plus qu’assez de voir la République reculer devant les voyous et les fanatiques, à toutes celles et tous ceux qui aspirent à plus de dignité dans leur travail et dans leur vie, plus de liberté aussi pour aller au bout de leurs rêves, je dis « rejoignez- moi ! Rejoignez-nous !

Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron.

Je sais ce que sont les combats difficiles. Et je sais les remporter. Je suis une femme qui gagne et qui fait. Cette élection présidentielle, je m’y suis préparée. Mon projet est abouti et puissant. Mes projets de loi sont prêts car ce qu’on ne fait pas dans les six premiers mois, on ne le fait jamais. Mon équipe, elle est là, avec Michel, avec Xavier, avec Philippe. Et bientôt les autres... Mes chers amis, vous avez eu le cran d’aller voter malgré tous ceux qui vous disaient que la droite était morte. Vous avez donné une leçon à ces défaitistes. Maintenant, ayez l’audace de choisir une femme libre, qui a la passion de la France.Une nouvelle aventure commence. Vous verrez qu’il y a en chacun de vous une force magnifique qui peut changer le destin de notre pays.

Cette élection, je la gagnerai avec vous, pour défendre la République, réparer la France et réconcilier les Français. »