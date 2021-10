Cet espace d'exposition, situé dans le satellite S4 du terminal 2E, va offrir "une vitrine de choix pour les institutions muséales françaises", mais aussi "une expérience culturelle unique" pour les passagers de l'aéroport, a assuré Pascal Bourgue, directeur des services et des commerces d'Aéroports de Paris (ADP).

Accessible gratuitement pour les passagers du terminal, il accueillera "des œuvres originales, prêtées par les plus grands musées parisiens", à raison de deux expositions par an, a précisé Francis Briest, président et fondateur du Fonds de dotation d'Espace Musées.

La première exposition, intitulée Rodin, les ailes de la gloire, réalisée en partenariat avec le musée Rodin, présente une cinquantaine d'oeuvres du sculpteur du XIXe siècle, dont certaines de ses pièces les plus célèbres comme Le Penseur, Le Baiser ou L'Age d'airain.