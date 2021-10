Un entrepôt de Rungis réquisitionné comme morgue

C'est en concertation et après mure réflexion que le préfet de Police Didier Lallement a décidé d'ouvrir un nouveau lieu d'accueil des défunts au MIN de Rungis qui contient un grand espace réfrigéré permettant « de conserver dans les conditions les plus dignes et acceptables du point de vue sanitaire, les cercueils des défunts dans l'attente de leur inhumation ou crémation, en France ou à l'étranger ».

Cette morgue d'urgence ouvrira ses portes dès vendredi 3 avril dans un des halls isolés du MIN pour accueillir les premiers cercueils et dès lundi pour permettre aux familles de se recueillir.