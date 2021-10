Un DU Juriste 2.0 à Reims

La formation consiste en un diplôme universitaire destiné à former les titulaires d'un Master de droit, d'informatique, ou des professionnels, à certains domaines du droit du numérique : commerce électronique, droit des données à caractère personnel, cybercriminalité, appréhension juridique des nouvelles technologies. Un enseignement de construction du projet professionnel est également dispensé pour faciliter l'intégration ou la réorientation de l'activité professionnelle des participants.

La création de cette formation est destinée à répondre aux besoins de juristes spécialisés en droit du numérique, notamment en raison de l'entrée en vigueur du RGPD du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La formation ne se limite pas seulement à la seule réglementation des données personnelles. Son but est également de fournir une meilleure connaissance et une culture juridique plus large portant sur la majorité des risques et problématiques juridiques que des juristes peuvent être amenés à rencontrer dans le domaine du numérique : commerce électronique, cybercriminalité, analyse des nouvelles technologies...