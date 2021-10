Un drame va se jouer pour l'emploi des commerçants

Dans ses conclusions, la CCI Paris Ile-de-France souligne que le commerce est dans la tourmente en Seine-Saint-Denis,

« entre perte de vitesse et mutation structurelle (...). Ce phénomène peut s'expliquer par la poursuite des projets d'aménagements urbains portés par de nombreuses communes qui vient modifier le paysage commercial. »

L'étude précise que « la Seine-Saint-Denis, malgré des progrès notables en termes de projets d'aménagement et de restructurations aboutis, compte encore 19,5 % de locaux vacants. Les commerces de proximité, parfois implantés dans des quartiers fragiles définis en tant que zones prioritaires (ZFU-TE, QPV...), subissent toujours la crise et la concurrence des centres commerciaux. Et surtout, ces taux sont partout en hausse depuis le dernier recensement de 2014».

Cette étude de la CCI Paris Île-de-France vient compléter le rapport McKinsey commandé par les collectivités de l'établissement public territorial Paris Terres d'envol. Ce dernier annonce la suppression de 8 000 emplois de commerçants et de salariés.



A propos du collectif



Le collectif “Europas du Tout” fédère les commerçants indépendants, les salariés, les présidents d'associations de commerçants, les fédérations représentantes de la profession et les membres de la société civile opposés à Europacity.