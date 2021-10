Un dossier égaré : le prévenu rentre chez lui

L'homme d'une trentaine d'années, déjà condamné par le passé, avait été arrêté début décembre à Corbeil-Essonnes (Essonne) pour "détention et usage de produits stupéfiants". "On ne peut pas vous juger. La procédure est donc annulée, vous pouvez rentrer chez vous. On vous reconvoquera si on le retrouve (votre dossier)", a indiqué au prévenu la présidente du tribunal Sophie Macé. " Ce sont des choses qui arrivent (…). On a affaire ici à un mode de poursuite assez rapide, qui permet de fixer un délai de comparution satisfaisant, deux à trois mois après l'interpellation, pour des faits de petite et moyenne délinquance. Parfois, le temps de transmission entre les enquêteurs et le greffe correctionnel dépasse la date d'audience", a justifié le procureur d'Evry, Gilles Charbonnier. En attendant, le prévenu n'est pas tenu de suivre son contrôle judiciaire.