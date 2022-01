Un différend entre colocataires vire au drame à Versailles

C’est dans le quartier habituellement sans histoires de Saint-Louis que la scène s’est déroulée. En plein après-midi, la police a dû intervenir, appelée par une des victimes de cette agression au couteau. Lors de cet incident, un homme en a poignardé deux autres et a été interpellé par la police. Agé de 19 ans, il a depuis été mis en examen pour tentative d’homicide.

Les blessés ont de leur côté été pris en charge par le SAMU et ont été transportés aux urgences. L’un d’entre eux a été gravement blessé au thorax et à une jambe, son pronostic vital a été engagé. Le troisième protagoniste de cette rixe a quant à lui été blessé à la main. Selon plusieurs témoins et proches de l’enquête, cette agression ferait suite à un différend entre trois colocataires pour une histoire de jeux-vidéos.