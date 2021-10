Seine-Saint-Denis, un département électrique…

À l’occasion du nécessaire renouvellement de ses véhicules, le Département a souhaité rajeunir et « verdir » sa flotte en investissant dans des véhicules thermiques plus performants et des véhicules électriques. À l’échéance 2017, 25 % de la flotte départementale sera 100 % électrique, ce qui permettra un alignement sur les critères fixés au Grenelle de l’Environnement pour la flotte des services de l’État. Ce sont à terme 200 voitures électriques qui seront acquises. Selon le Conseil général, « acheter électrique est économiquement neutre car, s’il est relativement plus cher à l’achat, le véhicule électrique permet de faire des économies substantielles en gazole, en entretien et en maintenance ».