Un cycle de conférences organisé autour de la renaturation en Île-de-France

À l’heure de l’objectif national “zéro artificialisation nette”, ralentir l’urbanisation et renaturer les milieux urbains deviennent deux stratégies incontournables et complémentaires. Elles se posent avec d’autant plus d’acuité que la biodiversité décline fortement au sein des villes, que les effets du changement climatique (ruissellement, inondations, îlots de chaleur urbains) s’amplifient et que la santé et le bien-être se dégradent dans les métropoles.

C’est à partir de ce constat que la région Île-de-France s’est engagée dans la lutte contre le changement climatique, à travers l’adoption d'un Plan d’adaptation au changement climatique (PRACC) pour préparer le territoire francilien aux évolutions tendancielles du climat et le protéger des aléas climatiques extrêmes.

Cette adaptation passe par un déploiement des solutions fondées sur la nature, dont la renaturation des espaces minéralisés en milieux urbains. La création d’Île-de-France Nature concrétise cette stratégie avec comme objectifs : 5 000 ha désimperméabilisés d’ici 2030 sur le territoire francilien et des actions de renaturation au niveau local.

Pour accompagner cette action, l'Institut Paris Région organise un cycle de webinaires thématiques autour de la renaturation.

Agenda du cycle de conférences