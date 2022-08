Un concert gratuit de Richard Galliano à Bondy

Pour clôturer l’été, la communauté d’agglomération et son programme de 250 activités gratuites et ouvertes à tous, “Est Ensemble” et la Ville de Bondy, organisent un évènement culturel inédit avec un concert symphonique en plein air, au stade Léo Lagrange de Bondy. Richard Galliano et l’Orchestre National d’Île-de-France offriront une performance musicale inédite, à la croisée entre le savant et le populaire. Ce concert aux multiples couleurs entraînera le public dans les faubourgs de Buenos Aires et rendra hommage, avec passion et émotion, à Astor Piazzolla. Une rencontre entre musique classique, populaires, jazz et musique du monde.

Des artistes hors-normes

L’accordéoniste Richard Galliano a gravé plus d’une cinquantaine de disques et collaboré avec les artistes les plus prestigieux de son temps, qu’il s’agisse de chanteurs, de jazzmen ou de musiciens classiques tels que Chet Baker, Serge Reggiani, Claude Nougaro, Barbara, Juliette Greco, Charles Aznavour ou encore Serge Gainsbourg, ainsi qu’un grand nombre d’orchestres. Plusieurs fois primé aux Victoires de la musique jazz et de la musique classique, il est honoré par de nombreuses distinctions. En 2020, Richard Galliano a fêté ses 50 ans de carrière. Fier d’être l’un des 20 orchestres au monde les plus impliqués dans l’action culturelle, l’Orchestre national d’Île-de-France imagine et élabore des actions éducatives créatives qui placent l’enfant au cœur du projet pédagogique, notamment à travers de nombreux concerts participatifs et spectacles musicaux pour toute la famille. L’Orchestre est fréquemment l’invité de prestigieux festivals en France et à l’étranger.