Un collège rénové pour les élèves de la Courneuve

Outre les salles de classe totalement restructurées, les 700 collégiennes et collégiens du lycée Jean-Vilar vont bénéficier d'un terrain de sport extérieur couvert, d'équipements numériques en grand nombre et d'un environnement plus vert, avec des toitures végétalisées et des espaces plantés. Les espaces partagés de ce collège permettront également la pratique du théâtre et l'exposition de travaux des élèves.

A travers cette réalisation, le Conseil départemental poursuit cet engagement avec l'adoption du Plan Éco-collège pour la construction et la rénovation écologiques des collèges. Ce plan d'investissement d'un milliard d'euros a pour objectif d'offrir le meilleur aux jeunes de Seine-Saint-Denis, car la qualité des bâtiments scolaires est aussi un signe de respect et d'attractivité pour les collégiennes, les collégiens, leurs familles et la communauté éducative. n