Un collectif de 400 chefs d’entreprise lance un appel à voter Emmanuel Macron pour l'emploi et le pouvoir d’achat

Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle et les scores obtenus par les candidats des extrêmes témoignent des fortes inquiétudes et de la colère des Françaises et des Français. Plus que jamais, ils attendent du futur Président de la République qu'il protège résolument leur emploi et leur pouvoir d'achat.

Nous, entrepreneurs, dirigeants et chefs d'entreprises de toutes tailles, de tous secteurs, de tous les territoires, sommes des contributeurs clef au pouvoir d'achat, à travers les emplois et les richesses que nous créons.

Des TPE aux grandes entreprises, en passant par les PME, les ETI ou les startups, c'est toutes les entreprises de France qu'il nous faut soutenir sans distinction pour assurer notre réussite collective.

Conscient des menaces qui pèsent aujourd'hui sur l’économie française, nous appelons de nos voeux à la réélection d'Emmanuel MACRON. On ne change pas le capitaine dans la tempête, surtout quand il a montré sa capacité à tenir la barre.

Au-delà des mesures exceptionnelles prises depuis deux ans pour protéger les emplois des Françaises et des Français, nous saluons la priorité qu'il souhaite donner à l'éducation, à l'orientation et à la formation.

C'est ainsi que nous pourrons espérer atteindre le plein-emploi en cinq ans.

Nous soutenons la poursuite de la simplification et de la baisse des impôts pesant sur la production, conditions nécessaires de la réindustrialisation de notre pays. Nous nous sommes pleinement saisis de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat (PEPA), et saluons son triplement. Nous nous réjouissons de la nouvelle baisse des cotisations pour les travailleurs indépendants.

A l'inverse, nous récusons les options retenues par Marine LE PEN, qui engageraient la France dans une voie sans issue, et qui fragiliserait dangereusement les finances publiques. L'absence de mesures visant la facture énergétique des PME, la défiance vis à vis de l'Europe comme la hausse de la fiscalité du capital sont en effet de nature à inverser la dynamique qui a conduit à une baisse historique du chômage, à un développement record de l’apprentissage, et au redressement tant attendu de l'industrie française, dont les principaux bénéficiaires sont les classes moyennes et les territoires fragiles.

Mobilisons-nous le 24 avril et votons Emmanuel MACRON, pour l'emploi, le pouvoir d'achat, la prospérité de chacun de nos territoires, notre rayonnement international et pour l'avenir de la France.

PREMIERS SIGNATAIRES

Région Département Signataire Auvergne-Rhône-Alpes 38 Guy Sidos, Vicat Bourgogne-Franche-Comté 21 Jean Philippe Girard, Eurogerm Bretagne 56 Clémentine Gallet, Coriolis Group Centre-Val de Loire 28 Didier Fégly, Groupe Sacred Corse 20 François Padrona, Corsica Linea Grand Est 67 Steve Risch, Pains d'épices Fortwenger Hauts-de-France 62 Philippe Burnage, Bridgestone France Ile-de-France 75 Anne Marie Idrac, Administratrice De Sociétés Ile-de-France 77 Gilles Widawski, Oerlikon France Ile-de-France 93 Pierre Gattaz, Radiall Nouvelle-Aquitaine 33 Jean-François Clédel, Cledel Technologies Nouvelle-Aquitaine 33 Pierre Goguet, Sas Goguet Concept Occitanie 31 Jean Claude Volot, Dedienne Aerospace Pays de la Loire 53 Thibault Lanxade, Luminess Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 Laurence Paganini, Kaporal

AUTRES SIGNATAIRES Département Signataire Auvergne-Rhône-Alpes 1 Christelle Parrain, Hyleance Auvergne-Rhône-Alpes 1 Emmanuelle Perdrix, Rovip Auvergne-Rhône-Alpes 1 Jean François Suhas, Syndicat Pilotes Marseille Fos Auvergne-Rhône-Alpes 1 Peggy Deuscht, Conductix Wampfler France Auvergne-Rhône-Alpes 38 Sebastien Ferrari, Sergeferrari Group Auvergne-Rhône-Alpes 38 Alexandre Heuzé, Duchêne Industries Auvergne-Rhône-Alpes 38 Olivier Malfait, Groupe Samse Auvergne-Rhône-Alpes 38 Olivier Six, Cic Orio Auvergne-Rhône-Alpes 42 Eric Boel, Les Tissages De Charlieu

Auvergne-Rhône-Alpes 42 Gérard Espesson, Viajuris Auvergne-Rhône-Alpes 43 Régis Marcon, Maremi Auvergne-Rhône-Alpes 43 André Marcon, Retraite Hotelerie Auvergne-Rhône-Alpes 43 Jean-Xavier Neyron, Neyron Freres Auvergne-Rhône-Alpes 43 Cédric Sanial, Gaec Limousine Safranée Auvergne-Rhône-Alpes 43 Marie Toulemonde, Migratour Auvergne-Rhône-Alpes 63 Moïse Déglon, Ets Jean Déglon Auvergne-Rhône-Alpes 63 Pascal Laperche, Financière Laperche Auvergne-Rhône-Alpes 63 Xavier Omerin, Omerin Group Auvergne-Rhône-Alpes 63 Stanislas Renié, Le Studio Photo Auvergne-Rhône-Alpes 63 Laurent Pradier, Crapahutte Auvergne-Rhône-Alpes 69 Antoine Aufrand, Antoine Aufrand Auvergne-Rhône-Alpes 69 Thierry Bernard, Qiagen Auvergne-Rhône-Alpes 69 Arnaud Bernollin, Groupe Bernollin Auvergne-Rhône-Alpes 69 Jean Matthieu Biseau, Opteven Auvergne-Rhône-Alpes 69 Virginie Boissimon-Smolders, Dirigeante D'Une Start-Up Auvergne-Rhône-Alpes 69 Joseph Brigneaud, Jbc2 Sas Auvergne-Rhône-Alpes 69 Stéphane Chêne, Chêne Espèces Verts Auvergne-Rhône-Alpes 69 Guillaume Dubois Du Bellay, Food Service Vision Auvergne-Rhône-Alpes 69 Carole Dufour, Id En Tete Auvergne-Rhône-Alpes 69 Nicolas Eschermann, Siparex

Auvergne-Rhône-Alpes 69 Laurent Fiard, Visiativ Auvergne-Rhône-Alpes 69 Georges Fontaines, Techne Auvergne-Rhône-Alpes 69 Christophe Mathieu, Sens Numérique Auvergne-Rhône-Alpes 69 Sophie Michalet, Hoame Auvergne-Rhône-Alpes 69 Jean-Pascal Pegot, Speed Concept Auvergne-Rhône-Alpes 69 Eric Pisani, Clayens Np Auvergne-Rhône-Alpes 69 Florence Poivey, Fondation Du Cnam Auvergne-Rhône-Alpes 69 Olivier Poivey, One Prediction Auvergne-Rhône-Alpes 69 Véronique Rigaud, Pharmacie Porte De Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 69 Matthieu Rondeau, A2M Auvergne-Rhône-Alpes 69 Frédéric Roux, Plastimoov Auvergne-Rhône-Alpes 69 Jean Vasseur, Histoire D'Entreprises Auvergne-Rhône-Alpes 69 Bruno Voland, Tra-C Industrie Auvergne-Rhône-Alpes 73 Jonathan Fhima, Mithieux Metal Protect Bourgogne-Franche-Comté 21 François Deseille, Scp Kine Cdgr Bourgogne-Franche-Comté 25 Jean-Paul Michaud, Maisons Jardins Propres Bourgogne-Franche-Comté 25 William Pierron, Vdi Bourgogne-Franche-Comté 71 Cyril Balas, Imprimerie Perroux Bourgogne-Franche-Comté 71 Vincent Labruyère, Groupe Labruyère Bourgogne-Franche-Comté 71 Yves Poivey, Seeb Bourgogne-Franche-Comté 90 Valérie Rogier, Rythmic Bourgogne-Franche-Comté 90 Emmanuel Viellard, Lisi Bretagne 22 Joël Chéritel, Estran Développement Bretagne 22 Olivier Hasle, Oh! Architecture Bretagne 22 Didier Marchandise, Armor Meca Bretagne 29 Frank Bellion, Groupe Cofibel

Bretagne 29 Mathilde Grattepanche, Agence Rhapsodie Bretagne 29 Didier Grosdemange, Gaïa - Terre Bleue Bretagne 29 Yann Quéré, My Little Com Bretagne 35 Nicolas Coeffic, Dirigeant D'Une Tpe Bretagne 35 Frédéric Huignard, Pmex Bretagne 56 Marvyn Arcade, Ops Studio Bretagne 56 Hassen Choudar, Hc Couverture Morbihan Bretagne 56 Hugues Le Cardinal, Velica Bretagne 56 Martial Perrin, Mdt Bretagne 56 Frédéric Pouliquen, Ouest Boissons Centre-Val de Loire 28 Frédéric Ebling, Chambre De Commerce Et D'Industrie Essonne Centre-Val de Loire 28 Vincent Fanon, Systech Centre-Val de Loire 28 Pascal Robin, Ets Carre Centre-Val de Loire 28 Thierry Saviane, Javaux Centre-Val de Loire 28 David Chastagner, S2me Centre-Val de Loire 37 Erwan Douroux, Sas Ed Consultants Corse 20 Jonathan Dietsché, Teelt Corse 20 Jean-Marc Ettori, Groupe Ettori Corse 20 Cyril Invernon, Villa Praesidio B&B Français de l'étranger Angleterre Fabrice Gouttebroze, S&G Technology Services Français de l'étranger Cameroun Eric Linant, Batir Sarl Français de l'étranger Luxembourg Jean-Daniel Cohen, Hoche Partners International Grand Est 10 Martin Dupuit, Sci Orient Développement Grand Est 51 Didier Laurent, Gérant D'Un Commerce Grand Est 54 Edouard Jacque, Pneus Courtois Grand Est 67 Thierry Klotz, Trabet Grand Est 67 Anne Vetter-Tifrit, Velum Grand Est 67 Jean-Luc Heimburger, Sml Location Grand Est 68 Daniel Husson, Husson International Grand Est 68 Pierre Schmitt, Velcorex & Emanuel Lang Grand Est 68 Sophie Trontin, Avocate Grand Est 68 Sophie Bourguignon, Avocate Hauts-de-France 2 Pascal Tordeux, Assurances Tordeux Hauts-de-France 59 Louis-Philippe Blervacque, Auddicé

Hauts-de-France 59 Luc Bonnenfant, Financière Nlf Hauts-de-France 59 Magali Gladysz, Mg Surveys Hauts-de-France 59 Antoine Leduc, Agence Leduc Hauts-de-France 59 Jean Pierre Letartre, Entreprises Et Cités Hauts-de-France 59 Abdelaziz Najih, Groupe Madelaz Hauts-de-France 59 Gérard Weggen, Gegw Hauts-de-France 60 Aadil Bentaibi, Ab Com Hauts-de-France 60 Younous Hassani, Société Yes Hauts-de-France 60 Sophie Reynal, Allia Finance Hauts-de-France 60 Marc Zandona, Cetim Hauts-de-France 60 Halima Kharroubi, Cfcai Hauts-de-France 62 Jean-Marc Barki, Sealock Sas Hauts-de-France 62 Leonce-Antoine Deprez, Ild

Hauts-de-France 62 Vincent Durand, Preventio Conseils Hauts-de-France 62 Pierre Lobry, Logista Hometech Hauts-de-France 80 Hubert De Jenlis, Axa Hauts-de-France 80 François Delforge, Bardoux Mécanique Générale Hauts-de-France 80 Stéphane Delforge Objois, Aux Marches De La Baie Hauts-de-France 80 Thomas Duchaussoy, 2Eia Hauts-de-France 80 Loic Folleat, Formateur Hauts-de-France 80 Pascal Fradcourt, Sos Ambulance Hauts-de-France 80 Yves Franck Kiki, Archi Crea Hauts-de-France 80 Laurent Malterre, Ets Malterre Hauts-de-France 80 Olivier Mira, We Social Tech Hauts-de-France 80 Fany Ruin, Fanystyle Hauts-de-France 80 Eric Ruin, Aln Ile-de-France 75 Hanane Abdelli, Mama Nissa Ile-de-France 75 David Alexandre, Tilia Sas Ile-de-France 75 Eric Aubay, Khimii Ile-de-France 75 Rania Belkahia, Eqt Ventures Ile-de-France 75 Julien Bianchi, Easymovie Ile-de-France 75 Ronan Blanchard, Pepper Only Ile-de-France 75 Guillaume Boissel, Klox Ile-de-France 75 Jean-Marc Borello, Groupe Sos Ile-de-France 75 Nicolas Bourgeois, Identité Rh Ile-de-France 75 Samia Brahimi, Brahms Coaching & Consulting Ile-de-France 75 Christian Broches, Ecosystem Ile-de-France 75 Pierre Cassagne, Vin Et Marée Ile-de-France 75 Philippe Cavat, Alexander Hughes Human Capital Ile-de-France 75 Patricia Chapelotte, Agence De Communication Ile-de-France 75 Paul Colin, Komando Ile-de-France 75 Didier Collin De Casaubon, Bcgl Partners Ile-de-France 75 Matthieu Courtecuisse, Sia Partners Ile-de-France 75 Roland Coutas, Rc Capital Ile-de-France 75 Nathalie De Courcy, Accent Égal Ile-de-France 75 Michel De Fabiani, Administrateur D'Une Ong

Ile-de-France 75 Guillaume Decitre, Generation 4 Ile-de-France 75 Jean Delalandre, Association D'Entreprises Innovantes Ile-de-France 75 Laurent Delaporte, Qapa Ile-de-France 75 Paulin Dementhon, Drivy (Getaround Europe) Ile-de-France 75 Pepita Diamand, Cruz&Pepita Ile-de-France 75 Alain Druelles, Quintet Ile-de-France 75 Jean Paul Dussausse, Transmissions Ile-de-France 75 Fernand Ferrer, Ah Cepro Nettoyage Ile-de-France 75 Vincent Fischer, Fi Ile-de-France 75 Jean-Claude Fontanive, Nextsee Ile-de-France 75 Antoine Foucher, Quintet Ile-de-France 75 Delphine Geny-Stephann, Dgs360 Ile-de-France 75 Jocelyn Grignon, Legal & Digital Ile-de-France 75 Mathias Hautefort, Netgem

Ile-de-France 75 Francois Hoehlinger, Troopy Ile-de-France 75 Françoise Huguet-Devallet, Femmes Business Angels Ile-de-France 75 Dominique Intini, Colter Ile-de-France 75 Philippe Jacob, Era Médias Solutions Ile-de-France 75 Philippe Jouanny, Fédération Des Entreprises De Propreté Ile-de-France 75 Didier Kling, Didier Kling Expertise Et Conseil Ile-de-France 75 Mathieu Laine, Altermind Ile-de-France 75 Alexandre Lamy, Arsis Avocats Ile-de-France 75 Patrick Levy-Waitz, Freeland Group Ile-de-France 75 Philippe Lhoste, La Fabe Ile-de-France 75 Gontran Mabetomoka, Listen! Ile-de-France 75 Esther Malka, Arcé Avenir Femmes Ile-de-France 75 Eric Mallet, Coacheum Ile-de-France 75 Alain Mandine, Ocis Ile-de-France 75 Christophe Montague, 5M Ventures Ile-de-France 75 Véronique Moujon, Mjn Law Firm Ile-de-France 75 Edouard Nattée, Foxintelligence Ile-de-France 75 Raul Ninga Tjai, Ninga Consulting Ile-de-France 75 Alexis Normand, Greenly Ile-de-France 75 Patrick Olson, Autofacets France Ile-de-France 75 Ismael Ould, Wynd Ile-de-France 75 Benjamin Patou, Moma Group Ile-de-France 75 Alexandre Pochon, Entrepreneur Ile-de-France 75 Philippe Preval, Lusis Ile-de-France 75 Thomas Rebaud, Meero Ile-de-France 75 Damien Ricordeau, Finergreen Ile-de-France 75 Vincent Robert, Vert Et Bleu Conseil Ile-de-France 75 Philippe Rolet, Machine Zero Ile-de-France 75 Stéphane Romei, Xcs-Mobility Ile-de-France 75 Cyrille Rossetto, Le Bel Ordinaire Ile-de-France 75 Anne Salzer, Salzer Avocats Ile-de-France 75 Jean-Charles Samuelian, Alan Ile-de-France 75 Frédéric Sanchez, Fives

Ile-de-France 75 Nicolas Schimel, Filib Ile-de-France 75 Gregoire Sentilhes, Nextstage Ile-de-France 75 Albin Serviant, I/O Media Ile-de-France 75 Alain Soulas, Labellevie Inc. Ile-de-France 75 Lyne Stambouli, Everrose Ile-de-France 75 Boris Stoykov, Affiches Parisiennes Ile-de-France 75 Youssef Tagemouati, Tousfacteurs Ile-de-France 75 Azadeh Thiriez, Twistedwave Ile-de-France 75 Dominique Toyer, Primway Ile-de-France 75 Guy Tsanga Kepeden, Datanexions Ile-de-France 75 Alexandre Tzarowsky, Trocadéro Investment Ile-de-France 75 Gustavo Vainstein, Eurochannel Ile-de-France 75 Thierry Vandewalle, Wind Ile-de-France 75 Gabriel Viellard, L.E.R.

Ile-de-France 75 Patrick Wajsbrot, Pw Consultants Ile-de-France 75 Samuel Zekri, Dng Industrie Ile-de-France 75 Nicolas Pelissier, Keolis Ile-de-France 75 Stéphane Honig, Natixis Ile-de-France 75 Sourya Zinnoury, Sylphe Ile-de-France 77 Sylvain Couthier, Groupe Atf Ile-de-France 77 Alain Dubois, Paris Consultants Group Ile-de-France 77 Jean-Jacques Jegou, Cogeferm Ile-de-France 77 Stephane Melinand-Jegou, Smj Ile-de-France 77 Christophe Caporossi, Edukea Ile-de-France 78 Jean-François Aubert, Anotherwo Ile-de-France 78 Olivier Bedouelle, Sauvaje Ile-de-France 78 Brice Berthe, Pizza Porchefontaine Ile-de-France 78 Audrey Bourolleau, Hectar Ile-de-France 78 Amelia Bravo, Mb Electronique Ile-de-France 78 Guillaume Cairou, Didaxis Ile-de-France 78 Olivier Cerf, Payps Ile-de-France 78 Cécile Cornet, Sasu Cameleon Ile-de-France 78 Stéphane Dassé, Dassé Conseil - Conseil En Négociation De Départ Pour Cadres Ile-de-France 78 Willy Enjolras, Mouvens Ile-de-France 78 Alban Eral, Blue Ocean Awards Ile-de-France 78 Jérôme Gauliard, Sas Anchaline Héritage Passion Ile-de-France 78 Ferechteh H. Teherani, Nanovation Sarl Ile-de-France 78 James Katary, Impacts&Strategies Ile-de-France 78 Bruno Lafitte, Direct Diffusion Ile-de-France 78 Antoine Lemarchand, Nouvel Atlas Ile-de-France 78 Jerome Perrod, Buffet Crampon Ile-de-France 78 Thomas Remoleur, Olbia Conseil Ile-de-France 78 Nicolas Ritter, Ile De France Funéraire Ile-de-France 78 Julien Roquette, Blue Industry And Science Ile-de-France 78 Isabelle Saunier, Bleu Castori Ile-de-France 78 Yves Vermont, Renault Ile-de-France 78 Denis Zang, Dzservices Paysages

Ile-de-France 78 Xavier Albizzati, EDDP - Tag Developpement - La Ruch by EDDP Ile-de-France 78 Marc Keraval, Ocam Ile-de-France 91 Laurent Beaurepaire, Albis France Ile-de-France 91 Olivier Charbonnier, Sprinteo S.A.S..U Ile-de-France 91 Antoine Hubert, Ynsect Ile-de-France 91 Théo Lazuech, Lina Ile-de-France 91 Philippe Lecuyer, Réseau-Def Ile-de-France 91 Bertrand Lepage, Wattpark Ile-de-France 92 Xavier Alberti, Majorian Ile-de-France 92 Bertrand Badre, Blue Like An Orange Ile-de-France 92 Despina Bekiari, Avalon Agency Ile-de-France 92 Agnes Bosdarros Waringhem, Tessi Ile-de-France 92 Bruno Carlier, Mercuroo

Ile-de-France 92 Jean-Jacques Doucet, Dph Partners Ile-de-France 92 Valérie Feray, Ipsilon Ile-de-France 92 Michelle Garry, Cityri Ile-de-France 92 Vincent Lebunetel, Boostrs Ile-de-France 92 Michel Maire, Dirigeants Et Investisseurs Ile-de-France 92 Jean-François Renault, Eficium Ile-de-France 92 Jessy Robert, Enablon Ile-de-France 92 Jean-Emmanuel Rodocanachi, Groupe Grandir Ile-de-France 92 Isabelle Satre, Bnp Paribas Cardif Ile-de-France 92 Olivier Savin, Blue Spirit Aero Ile-de-France 92 Nicolas Yatzimirsky, Albéa Tubes Ile-de-France 92 Alexandre Zapolsky, Linagora Ile-de-France 93 Malik Belkessam, Rush Transports Ile-de-France 93 Emmanuel Bourcet, Pls Expérience Ile-de-France 93 Bastien Brunis, Solicom Ile-de-France 93 Benoît Clocheret, Artelia Ile-de-France 93 Marc Radigales, C10Play Ile-de-France 94 Chantal Cazals, Cazals Et Partners Ile-de-France 94 Christophe Di Ciccio, C Toque Ile-de-France 94 Marie-Christine Dirringer, Mcdso Ile-de-France 94 Véronick Guilbard, Orientation Coaching Ile-de-France 94 Chakib Hafiani, Bakertilly France Ile-de-France 94 Philippe Jolivet, Brandbooster Ile-de-France 94 Sylvie Le Maux, Enko Conseil Ile-de-France 94 Thomas Maubert, Maubertandco Ile-de-France 94 Franck Poirrier, Sodern Ile-de-France 94 Guillaume Rochman, Sofrapack Ile-de-France 94 Olivier Schiller, Septodont Ile-de-France 94 Nathalie Serot-Petat, All Services Ile-de-France 94 Jean-Pierre Cormier, CC2i Ile-de-France 95 Miklos Antics, Geofluid Ile-de-France 95 Étienne Bernard, Bernard Controls Ile-de-France 95 Pierre-Olivier Brial, Directeur Général Délégué D'Une Eti Ile-de-France 95 Pierre Kuchly, Lsi Le Savoir Industriel Ile-de-France 95 Frédéric Warnier, Peroni Normandie 14 Philippe Bouquet, Atos Normandie 14 Frédéric Dussart, La Spiriterie Française Chateau Du Breuil - Normandie

Normandie 50 Pierre Nougué, Ecosys Group Normandie 76 Alfred Bytha, Groupe Bary Assurance Normandie 76 François-Marie Geslin, Kaïnos Normandie 76 Fabrice Goethals, Appexpresso Normandie 76 Richard Lecoeur, Ressources-Management Nouvelle-Aquitaine 17 Xavier Loriaud, Sas Bellegrave Nouvelle-Aquitaine 33 Jerome Baradat, Maison Marlere Nouvelle-Aquitaine 33 Jean-Paul Calès, Cap-Ingelec

Nouvelle-Aquitaine 33 Stephane Kontowicz, Expert Comptable - Commissaire Aux Comptes Nouvelle-Aquitaine 33 Jean Mazodier, Bordeaux Communication Développement Nouvelle-Aquitaine 33 Nicole Pizzamiglua, Seli Nouvelle-Aquitaine 33 Stephane Tillement, Mauriac Voyages Nouvelle-Aquitaine 40 Mohammed Chohra, Horeca Nouvelle-Aquitaine 40 Manuel Goncalves, Meltem Nouvelle-Aquitaine 47 Gael Duval, Jechange Nouvelle-Aquitaine 47 Pierre Soubiran, Sarl Beausejour Nouvelle-Aquitaine 64 Gaël Galindo Belio, OEuvre Privée De Notoriété Publique Nouvelle-Aquitaine 64 Philippe Jouvet, Responsible Juridique D'Une Grande Entreprise Nouvelle-Aquitaine 64 François-Xavier Menou, Directeur Général D'Une Pme Nouvelle-Aquitaine 64 Christian Deveze, Christian deveze consulting Nouvelle-Aquitaine 79 Johan Baufreton, Mouvement Scop Nouvelle-Aquitaine 79 Adrien Couret, Dirigeant Mutualiste D'Une Grande Entreprise Nouvelle-Aquitaine 86 Christian Gérard Cluzeau, Soppptrevol Occitanie 9 Jérôme Azéma, Flex Éditions Occitanie 9 Rémi Dutrénois, Sage Ai France Occitanie 12 Thomas Fages, Roques Immobilier Occitanie 12 Didier Poulet, Sas Poulet Raymond Occitanie 12 Marc Sevigne, Victoire Occitanie 30 Yves Pardigon, Globalimmo Occitanie 30 Michel Picon, Agence Générale D’Assurance Occitanie 31 Jean-François Audiguier, Agence Audiguier Occitanie 31 Pierre-Olivier Bessol, Ubigreen Occitanie 31 Pierre-Georges Chausson, Chausson Materiaux Occitanie 31 Alain Ivorra, Eureka Logistique Toulouse Occitanie 31 Christaine Laclau, Exclusive Consultant Occitanie 31 Philippe Lafargue, Excofso Occitanie 32 Bertrand Gonthiez, Krausz Industries Occitanie 34 Mahfoud Benali, Amp Conseils Montpellier Occitanie 65 Christelle Abadie, Camping Le Monloo Occitanie 65 Jean Marc Audry, Cap Mediqual’Consulting Occitanie 65 Jacques Barrere, La Fabrique Du Terroir Occitanie 65 Éric Boussemart, Sarl Quartier D’Hiver Occitanie 65 François-Xavier Brunet, Cabinet Brunet, Patrimoine

Occitanie 65 David Chaze, Chloe Production Occitanie 65 Pascal Claverie, Altela Nettinggroup Occitanie 65 Olivier Commeres, Commeres Sas Occitanie 65 France Daste, Bijouterie Daste Occitanie 65 Guillaume Hanoun, Routiere Des Pyrénées Occitanie 65 Hervé Jeanson, Hôtel Paradis Occitanie 65 Nizar Kaafarani, Selarl Occitanie 65 Jean Philippe Pelieu, Sltstp Occitanie 65 Philippe Pratdessus, Pratdessus Occitanie 81 Dany Berteaux, D.A.N 81

Occitanie 81 Lore Camillo, Poterie D'Albi Occitanie 81 Olivié Carré, Amarenco Occitanie 81 Richard Catala, Abattoir Et Decoupes Des Tuileries Occitanie 81 Davy Delmas, Infaco Sas Occitanie 81 Patrick Durel, Domaine Salvy Occitanie 81 Patrick Gayrard, Agricole Occitanie 81 France Gerbal-Medalle, France Medalle Occitanie 81 Henri Jurado, Sas Team Albi Occitanie 81 Jean-Marc Laclau, Jm S Group Occitanie 81 Sylvain Laclau, Jms Group - Groupe Laclau Occitanie 81 Remi Larroque, Earl Rémi Larroque Occitanie 81 Vincent Lemaire, Groupe Safra Occitanie 81 Jean-Michel Quintin, Le Coq Chantant Occitanie 81 Joël Ramon, Earl Ramon Joel Occitanie 81 Grégory Rossignol, Caste Occitanie 81 Benoit Tollot, Flip Design Occitanie 81 Helene Tubeuf, Hôtel La Tour De Ciron Occitanie 81 Eric Tubeuf, Le Boeuf Marin Occitanie 81 Maxime Valax, Solutech Industries Occitanie 81 Laurent Visseq, Earl Saint Laurent De Saurs Occitanie 81 Thierry Garrigues, Les Vergers du Bosquet Outre-mer 971 Didier Tabor, Transversal Outre-mer 972 Emmanuel De Reynal, Havas Publidom Outre-mer 974 Vigile Hoareau, Crowdaa Outre-mer 974 Cédric daly, Tradition developpement Outre-mer 976 Daniel Martial Henry, Entreprise Diwan Pays de la Loire 44 Denis Ardois, Ardois Denis Pays de la Loire 44 Yann Bernard, Bionet Nettoyage Pays de la Loire 44 Pascal Chouin, Cen-T-Phyto Pays de la Loire 44 Marc Lacoste, Nantes Cowork Pays de la Loire 44 Stéphane Laurent, Nantes Ouest Box Pays de la Loire 44 François-Xavier Le Hécho, Prase Group Pays de la Loire 44 Nicolas Masson, Rbl Plastiques

Pays de la Loire 44 Bastien Musset, Sarl Bastien Musset / Photo2000 Pays de la Loire 49 Christophe Guineheux, A2Mi Pays de la Loire 53 Josiane Derouet, Intrest Pays de la Loire 85 Philippe Cayeux, Camping Beauchene Pays de la Loire 85 Franck Nardin, PFA Composites Provence-Alpes-Côte d'Azur 6 Barry Abdelkader, Ab Driver Provence-Alpes-Côte d'Azur 6 Mike Castro Demaria, Ultra Prod Sas Provence-Alpes-Côte d'Azur 6 Pascal Clement, Dataleaders Provence-Alpes-Côte d'Azur 6 Éric Tétar, Volt Provence-Alpes-Côte d'Azur 6 Alain Tixier, Fingertips Coussin Viktor Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 Patrick Agnèse, Déliss Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 Sabrina Agresti Roubache, Seconde Vague Productions Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 Éric Ammar, Gilclaude Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 Corinne Appéré, Exclusive Consultant