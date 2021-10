Un collectif d'avocats défend les victimes du Covid-19

Le collectif ADV Covid-19 – diminutif de l'Alliance pour la Défense des Victimes du Covid-19 – est composé de cinq jeunes avocats inscrits au barreau de Paris, deux consœurs et trois confrères : Juliette Chapelle, Aurelie Benois, Benjamin Fellous, Joachim Levy et Loris Palumbo.

Ces derniers ont décidé d'allier leurs compétences au soutien des victimes du Covid « afin que leur statut de victime soit reconnu et qu'elles obtiennent une juste indemnisation pour les souffrances endurées ».

Le collectif a d'ores et déjà saisi les juridictions administratives en responsabilité de l'Etat compte tenu des manquements observés dans l'anticipation et dans la gestion de la crise sanitaire, et réclame également la mise en place d'un fonds d'indemnisation, sur le même modèle que celui pour les victimes de l'amiante créé par la loi du 23 décembre 2000.