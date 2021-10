Un Ciel de Paris « effervescent »

Le bar-galet, poli par la lumière avec une assise de couleur caramel ambré, des matières texturées aux teintes sourdes, impose sa magie. Il est, par essence, voué au champagne, avec une belle sélection de grandes marques, à travers les blancs de blancs, les rosés, les assemblages de chardonnay, pinot noir et pinot meunier. Le premier confère au vin la légèreté et la fraîcheur, les seconds lui apportent, l'un du corps et de la longévité, l'autre, le fruité et la jeunesse.

Ce bar à mille-feuille graphique, aérien et craquant, propose par ailleurs des recettes traditionnelles ou un peu folles : préparations classiques réinventées façon gratte-ciel ou créations pures pour saluer l’exubérance des années 70, période de construction de cette tour. Chaque semaine, trois recettes salées et trois recettes sucrées à déguster…



Le Ciel de Paris Tour Maine Montparnasse - 56e étage - 33, avenue du Maine - 75015

Le Bar américain est ouvert tous les jours, jusqu'à 1h du matin

Tél. : 01 40 64 77 64 - www.cieldeparis.com