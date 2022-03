Un cardiologue en 24 heures !

Medaviz est un acteur majeur de la télémédecine en France et déploie désormais une solution de soins sans rendez-vous pour l’Équipe de soins spécialisés en cardiologie en Île-de-France (ESSC IDF). À terme, l’objectif est de permettre à 1 500 médecins généralistes d’obtenir une consultation pour leurs patients dans les 24 heures, auprès des 200 cardiologues de la région.

Le docteur Patrick Assyag, médecin cardiologue et pilote de l’ESSC IDF, explique ce projet : « Constatant une démographie en berne, des délais de rendez-vous accrus et des hospitalisations en hausse sur leur secteur, les cardiologues de Paris et du Val-de-Marne se sont mobilisés pour mettre en place une action populationnelle accompagnée par Medaviz ».

Améliorer la prise en charge en cardiologie

Les équipes de soins spécialisés ont pour vocation de décloisonner les pratiques villes et hôpitaux en y facilitant l’accès. L’ESSC IDF regroupe des cardiologues libéraux et des acteurs de premier secours tels que la médecine générale ou le SAMU et sont désormais près de 60 cardiologues à s’être organisés pour réduire le recours aux services d’urgences et diminuer les délais de rendez-vous.

Medaviz met alors en place une ligne téléphonique accessible par leur application homonyme et assure en quelques minutes la mise en relation avec le médecin régulateur disponible.

Les patients bénéficient de trois types de suivi : un acte de téléconsultation assistée en instantané entre le médecin requérant, le cardiologue et le patient, puis une télé-expertise, avant de proposer un rendez-vous en présentiel au cabinet le plus proche du domicile du patient dans les 24 heures.

« En zone rurale ou en ville, l’accès à des spécialistes peut s’avérer difficile et décourager le recours au soin. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner l’ESSC IDF dans la mise en place de solutions d’organisation de soins non programmés, pour fluidifier le parcours de soins et améliorer la prise en charge des patients », conclut Stéphanie Hervier, directrice générale de Medaviz.

Ce projet, lancé dans un premier temps à Paris et dans le Val-de-Marne, devrait rapidement s’étendre à l’ensemble de la région. n