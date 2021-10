Un cabinet investit 10 millions dans la recherche sur l'éthique de l'intelligence artificielle

Ce don colossal bénéficiera également à d'autres fonds de cette université privée américaine spécialisée dans la recherche.

La majeure partie de la somme versée par le cabinet K&L Gates, qui compte plus de 2 000 avocats dans le monde, sera utilisée pour aider l'université située à Pittsburgh, en Pennsylvanie, à promouvoir l'éducation et la recherche scientifique et universitaire sur les implications éthiques et politiques des avancées de l'intelligence artificielle (AI) et d'autres technologies informatiques.