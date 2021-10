Un brin de Lecture dans les parcs

Le Conseil général des Hauts-de-Seine invite petits et grands dans les parcs de l'Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, de la Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry et du Domaine de Sceaux, parc et musée de l’Île-de-France, pour la 3e édition de « Un brin de lecture ». Cette manifestation de lecture publique en plein air est organisée en partenariat avec les bibliothèques et médiathèques d’Antony, de Boulogne-Billancourt, de Châtenay-Malabry, d'Issy-les-Moulineaux et Sceaux. Les mardis, mercredis et jeudis des mois de juillet et août, « Un brin de lecture » propose au public de bénéficier de salons de lecture installés à ciel ouvert pour consulter gratuitement albums, romans jeunesse, contes, nouvelles, bandes-dessinées, journaux, magazines..... et profiter d’animations variées à destination des grands et des plus jeunes (lectures de conte, ateliers…).

Offre dédiée public malvoyant



Dans les parcs de Sceaux et de la Maison de Chateaubriand à Chatenay-Malabry, un axe spécifique sera proposé au public malvoyant : mise à disposition d’ouvrages dédiés en braille, gros caractère, relief et animation découverte du braille.