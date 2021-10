Un booster pour le tourisme francilien

A travers cette convention, les deux organisations s'engagent « à travailler de manière étroite sur la mise en place d'un dispositif d'observation économique commun, le développement de l'accueil des touristes, notamment chez les commerçants, le renforcement des dispositifs “Yes I Speak Touriste”, “Do You Speak Touriste ?” et la promotion des grands événements ».

Comme l'explique Didier Kling, président de la CCI Paris Ile-de-France, « l'attractivité de l'Ile-de-France passe par des efforts renouvelés pour toujours mieux accueillir les touristes, notamment internationaux, à toutes les étapes de leur parcours et par la mise en place de produits et services innovants. Grâce à cette convention signée avec le CRT Paris Ile-de-France, nous allons pouvoir encore renforcer notre connaissance de ce secteur crucial pour notre économie afin de mieux accompagner ensemble les entreprises de la filière et répondre ainsi aux diverses attentes des clientèles touristiques ».

Pour Éric Jeunemaitre, président du CRT Paris Ile-de-France, « en matière de tourisme, les synergies entre les acteurs institutionnels et le tissu économique sont absolument essentielles pour le rayonnement de l'Ile-de-France. Les commerces notamment sont une des principales vitrines de notre destination. Le partenariat entre le CRT et la CCI Paris Ile-de-France met ainsi en œuvre des leviers pour mieux connaître les enjeux et mieux accompagner les acteurs. Il s'agit d'un axe important de la stratégie touristique francilienne impulsée par la présidente de Région, Valérie Pécresse ».