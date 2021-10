Un bilan très positif pour la 8e Semaine des business angels.

A la lumière de ces chiffres il apparaît clairement que les business angels sont désormais bien identifiés par les entrepreneurs en phase de création comme les seuls potentiellement capables de les accompagner et de financer leurs projets en phase de démarrage. Nombre d’entre ces entrepreneurs ou futurs entrepreneurs se sont déplacés pour assister aux différentes manifestations organisées sur l’ensemble du territoire par les réseaux de business angels (portes-ouvertes, open-pitch, conférences, ateliers…). Les différents « open pitch » organisés ont attiré de très nombreux porteurs de projets. De leur côté les business angels potentiels étaient ravis de voir concrètement quel pourrait être leur rôle de co-entrepreneur, s’ils rejoignaient un réseau.

A Paris, Jean-David Chamboredon, président exécutif du fonds ISAI, et Olivier Mathiot, cofondateur de PriceMinister et coprésident de France Digitale ont aimablement accepté de participer à l’open pitch organisé par Paris Business Angels. Ces deux personnalités de l’écosystème ont fait part de leurs propres expériences, de leurs visions de la place des business angels dans l’écosystème et de leur expertise. Leurs interventions ont suscité un grand intérêt auprès d’un public nombreux.

Autre fait marquant pendant cette Semaine des business angels, les conférences « entrepreneuriat et accompagnement de start-up » à destinations des étudiants organisées par Arts et Métiers Business Angels et l’association 100 000 entrepreneurs. Organisées à Paris, Bordeaux, Lille, Angers et Aix-en-Provence, ces conférences animées par Philippe Hayat (président de 100 000 entrepreneurs) et destinées à sensibiliser les jeunes diplômés à l’entrepreneuriat ont connu un grand succès.