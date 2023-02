Un atelier sur l’économie sociale et solidaire (ESS) à destination des entreprises a dernièrement été proposé par le cabinet de conseils et stratégies en communication RB & Associés. Pour l’occasion, les trois invités, Frédéric Hello, directeur économie sociale et solidaire à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes et vice-président Cress Aura, Ambre Perrochaud, co-fondatrice de Mater Avocats, et Frédéric Faure, administrateur et sociétaire du magasin Biocoop, ont réfléchi à la question : « Comment l’ESS influence-t-elle l’économie traditionnelle ? ».

« Mettre tout le monde ensemble sur un but commun »

L’économie sociale et solidaire définit un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. L’ESS c’est donc « mettre tout le monde ensemble sur un but commun ».

Les intervenants se sont accordés pour dire que l’ESS « peut exercer une influence sur l'économie traditionnelle de plusieurs manières ». « Elle peut être un modèle alternatif à l'économie traditionnelle, en proposant des approches différentes de la production, de la distribution et de la consommation qui tiennent compte de critères sociaux et environnementaux. De cette manière, l'ESS peut contribuer à orienter l'économie vers une vision plus durable et responsable ».

Les trois invités ont également déclaré que « l'ESS peut avoir un impact sur l'économie traditionnelle en proposant des innovations et en montrant que d'autres modèles économiques sont possibles ». Ils ont pris comme exemple certaines entreprises de l'ESS, qui ont mis en place des modèles de collaboration et de partage et ont inspiré d’autres entreprises.

« Un modèle démocratique vertueux, plus égalitaire et humain »

Enfin, « l'ESS peut avoir une influence sur l'économie traditionnelle en pesant sur les décisions politiques et en incitant à des changements législatifs ou réglementaires qui encouragent une économie plus responsable et durable. En effet, l'ESS peut être un acteur de la société civile et contribuer à la définition de politiques publiques qui tiennent compte de ses valeurs et de ses objectifs sociaux », ont-ils annoncé.

Pour conclure, les intervenants ont déclaré que « l’ESS est un beau modèle démocratique vertueux, plus égalitaire et plus humain. C’est à nous de se l’approprier et de le développer ».

