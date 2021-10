Un arrière-goût de Paradis

Le musée poursuit le voyage historique proposé par les images des Archives de la Planète par une incursion dans le monde d’aujourd’hui. La manifestation s’inscrit dans la démarche de géographie humaine impulsée par Jean Brunhes, le directeur scientifique des Archives de la Planète, visant à consigner des traces d’occupation humaine sur un territoire physique. Dans un monde de plus en plus urbanisé, où les cadres de vie tendent à se standardiser, ce sujet met en valeur des communautés qui ont choisi d’affronter un environnement où la nature est dominante et les notions de survie, d’économie de moyens et de bricolage priment.



Deux artistes, Camille Zakharia et Tiina Itkonen seront labellisées Photoquai. Depuis sa création en 2007 à l’initiative du musée du quai Branly, la biennale de photographie Photoquai met en valeur la photographie non occidentale et présente au grand public international des artistes dont l’œuvre est inédite en France. Le musée a été sollicité pour être partenaire hors les murs de l’édition 2013.