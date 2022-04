Un Arcueillais champion de France de bridge

Philippe Banchereau vit à Arcueil et est licencié au club de Nancy-Jarville. Il a découvert le bridge à l'école et au sein de sa famille. L'intelligence du jeu et le partage que procure la discipline l'ont amené à se perfectionner dans la discipline. Il a notamment été Champion d'Europe des petites fédérations en 2011. Il partage le bridge avec son partenaire depuis 12 ans et est également président de la Fédération de Bridge luxembourgeoise.

Sport reconnu par le Comité International Olympique

Les clubs sont nombreux et les tournois s’enchainent : 1150 clubs organisent des tournois tous les jours, partout en France. Le bridge est présent dans les établissements scolaires, du CP à la terminale, et est notamment utilisé pour renforcer les apprentissages, en particulier les mathématiques. Le bridge est également reconnu comme sport par le Comité International Olympique. La Fédération Française de Bridge (FFB) est présente sur tout le territoire pour l’organisation, la formation, la promotion, le développement et la pratique de ce sport. Première fédération européenne, deuxième mondiale après les Etats-Unis, la FFB est une association loi 1901, agréée en tant qu’association nationale de Jeunesse et d’Education populaire. Elle assure également la représentation du bridge français sur le plan international.