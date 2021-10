UN APPEL À PROJETS POUR RÉ-INDUSTRIALISER LA VILLE

Par l'apparition de nouvelles technologies numériques, les designers, artisans, makers et industriels sont maintenant en capacité de prototyper et de produire localement, en petite série, voire à la demande, pour répondre au mieux aux exigences de qualité et de respect de l'environnement par la mise en avant de circuits courts. Ces nouvelles façons de produire en ville ont permis de créer de nouveaux besoins et de nouveaux métiers au goût du jour. Ce renouveau de la ville productive incorpore des enjeux clés d'aménagement urbain, d'approvisionnement, de développement durable et de mutation des métiers.

Cet appel à projets est ouvert à tous les créateurs, artisans, entrepreneurs et makers à la recherche d'un local à loyer modéré pour leurs activités productives et de fabrication locale. Les dossiers sont à renvoyer avant le 22 septembre.