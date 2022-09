Un appel à candidature pour l’innovation des transports

Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a annoncé l’ouverture des candidatures pour participer à la deuxième édition de Propulse, le programme d’accélération de l’Agence de l’innovation pour les transports (AIT). L’objectif de ce lancement est d’accompagner des innovations qui apportent des solutions concrètes aux enjeux fixés par l’Union Européenne d’ici 2050, c’est-à-dire la neutralité carbone. De ce fait, le secteur des transports est engagé dans une transformation en profondeur en suivant les quatre grands défis : la transition écologique et énergétique, la résilience des services en temps de crise, le renforcement de la cohésion des territoires et la révolution numérique.

Dossier à déposer avant le 31 octobre

Pour cette nouvelle édition, les porteurs d’innovation ont jusqu’au lundi 31 octobre pour postuler à l’une des quatre thématiques retenues par l’AIT : Transports durables, Partage de données, Aménagement des espaces pour un usage multiple : Multimodalité et Intermodalité, et Intrapreneuriat.

Les projets lauréats bénéficieront d’un accompagnement complet, d’une durée de 9 mois, des administrations de l’Etat chargées des transports et des partenaires de l’AIT, pour accélérer et faciliter la mise en œuvre et le passage à l’échelle du projet. Ainsi, ils profiteront notamment d’un soutien juridique et réglementaire, de la mise en relation avec des experts, de lieux d’expérimentations, ou encore d’aide à la recherche de financement publics et privés…

20 lauréats soutenus en 2021

Ces appels à projets s’adressent à tous ceux, acteurs publics et privés, entrepreneurs, associations qui développent des projets innovants, exemplaires et dessinent le futur des mobilités.

Lancée il y a un an, la première édition du programme Propulse, a soutenu 20 innovations contribuant à l’accélération de la mise en œuvre des politiques publiques de l’Etat en matière de transports durables, de qualité et accessibles.