Un annuaire web pour l'inspection du travail

Cet annuaire web, accessible à l'adresse idf.direccte.gouv.fr/Annuaire-de-l-inspection-du-travail-en-Ile-de-France, permet à l'entreprise de contacter l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Il facilite à la fois les démarches des salariés et des employeurs.

Simple d'utilisation, il permet, à partir de son secteur d'activité et de l'adresse de l'entreprise, d'obtenir le téléphone et l'adresse courriel de l'agent compétent. L'annuaire a été développé avec la Direction générale du travail (DGT) et la Direction des services informatiques (DSI) des ministères sociaux.