Un ancien DGS devient associé senior de Rivière Avocats

Diplômé de l'Université de Lille en droit et gestion des collectivités territoriales, puis de l'Institut National des études territoriales (INET), Pierrick Raude a travaillé pendant plus de 10 ans auprès des collectivités locales et territoriales.

Son expérience en accompagnement des transitions (transition environnementale, transition organisationnelle, de gouvernance), sa fine connaissance des acteurs publics, en particulier des intercommunalités, et de la spécificité de leur mode de fonctionnement sont en effet des atouts clés pour un accompagnement au-delà du droit, à même de faire aboutir les projets d‘envergure des collectivités. Pierrick accompagne donc le quotidien des collectivités locales, et plus particulièrement les Présidents, Maires, et Directeurs Généraux des Services, dans tous leurs projets.

“Cette nomination est le témoignage d'une confiance commune et révèle la volonté du cabinet Rivière Avocats Associés de renforcer sa position d'acteur de référence du secteur public”, indique Pierrick Raude.

Essentiel pour coordonner les projets complexes faisant appel à de multiples acteurs, Pierrick Raude intervient non seulement dans la structuration juridique de ces dossiers, mais également comme chef d'orchestre garant de la bonne réalisation des projets. Un savoir-faire dans l'ADN du cabinet Rivière Avocats Associés : la mission de chacun des avocats du cabinet est d'accompagner en co-développement les porteurs de projet.

Sa détermination, son expertise et les relations de confiance qu'il a su bâtir pendant toute sa carrière font de lui un professionnel apprécié.

Avec l'arrivée de Pierrick Raude, le cabinet Rivière Avocats Associés confirme sa place de cabinet de référence en droit public, notamment en droit de l'urbanisme. La création du département Droit et Stratégie de l'Action Publique vient compléter naturellement l'offre de service du cabinet, qui dispose déjà d'une excellence reconnue dans le secteur public.

“Avec l'arrivée de Pierrick, Rivière Avocats Associés franchit une nouvelle étape importante. Son association est une reconnaissance de son expertise. Elle représente un atout majeur pour le futur du cabinet, qui étend ainsi son champ de compétences en matière de stratégie de l'action publique”, explique Vianney Rivière, Associé gérant et administrateur du cabinet.

“Nous mesurons déjà l'incidence de l'arrivée de Pierrick au sein du cabinet. Son parcours et sa connaissance des rouages de l'administration sont des leviers essentiels pour accompagner encore mieux nos clients publics et privés sur des opérations immobilières complexes”, ajoute Olivier Bonneau, Associé gérant du cabinet, en charge de la pratique droit public immobilier.