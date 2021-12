Un adjoint à la maire démissionne

« Je constate que les conditions politiques de l'exercice normal de mon mandat d'adjoint à la maire de Paris, en charge de l'Europe, ne sont plus réunies », a déclaré l'élu, âgé de 55 ans. « J'ai décidé de démissionner de mon poste d'adjoint, le temps de me consacrer exclusivement à ma défense », explique Hermano Sanches Ruivo qui se tient « à la disposition de la justice » et se dit de « bonne foi ».

Huit jours auparavant, la Mairie de Paris avait annoncé saisir sa commission de déontologie après l'audition de cet élu par la police pour « des soupçons de blanchiment de fraude fiscale », rapportés par Le Parisien.