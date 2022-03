Ukraine : Franck Riester fait le point avec les entreprises françaises

Alors que l’offensive russe se poursuit en Ukraine, la France a prononcé de nombreuses sanctions économiques envers le pays dirigé par Vladimir Poutine. Une décision qui aura des conséquences sur l’économie française et sur les entreprises qui traitent habituellement avec la Russie.

Franck Riester, ministre délégué en charge du Commerce extérieur et de l’Attractivité, a organisé mardi 1er mars 2022 une réunion avec l’ensemble des acteurs économiques français, entreprises et filières, sur les conséquences pour leurs activités de l’invasion par la Russie de l’Ukraine, ainsi que des sanctions économiques et commerciales décidées au cours de ces derniers jours. En présence de représentants du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, les acteurs économiques présents ont pu faire part de la situation de leurs secteurs respectifs, de leurs points d’attention et de leurs attentes. Franck Riester a rappelé la gravité de la crise lors de cette réunion : « Comme l’a dit Jean-Yves Le Drian, nous avons affaire à une crise grave, qui change radicalement la donne au niveau géopolitique et sécuritaire et également économique et commercial ». Il a ensuite évoqué les secteurs économiques les plus touchés par les sanctions économiques. Les principaux secteurs touchés par les sanctions sont l’aéronautique, l’agroalimentaire, la chimique et l’industrie pharmaceutique en ce qui concerne les exportations. Au niveau des importations, il s’agit des hydrocarbures, notamment le gaz qui sont concernés. Franck Riester a évoqué un risque de problème d’approvisionnement à moyen terme pour la France.

Le dispositif de sanctions adopté par l’Union européenne repose sur quatre piliers :

des désignations individuelles, prévoyant des gels d’avoir et des restrictions de déplacement, portant au total sur plus de 700 individus et entités russes.

Des sanctions financières massives, prévoyant notamment le blocage des avoirs à l’étranger de la Banque centrale de Russie et l’exclusion de certaines banques russes du système de messagerie sécurisée SWIFT, afin de tarir la capacité de financement de l’économie russe.

des mesures sectorielles d’interdictions des exportations vers la Russie dans des secteurs-clés pour l’économie russe, tels que l’énergie ou l’aéronautique.

des mesures de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ou susceptibles de contribuer à l’appareil militaire russe.

Franck Riester a voulu rappeler que le Gouvernement continuerait d’accompagner comme il se doit les entreprises : « Le Gouvernement a soutenu les entreprises pendant la crise du coronavirus, il va de soi que nous les accompagnerons également si nécessaire pour cette nouvelle crise », a-t-il déclaré.

En lien avec les services du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, un important effort est en cours pour identifier l’impact précis du conflit et des sanctions sur le tissu économique français, qu’il s’agisse de débouchés, d’enjeux d’approvisionnement ou d’impact sur les prix. Dans le prolongement de l’annonce par le Président de la République d’un plan de résilience pour accompagner les acteurs économiques français dont la situation le justifierait, le Gouvernement affirme qu’il est « totalement mobilisé aux côtés des entreprises et des filières, pour les aider à faire face à court terme à l’impact économique immédiat de la guerre et des sanctions ».