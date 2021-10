UGGC Avocats renforce son département de droit social avec l'arrivée de Karine Audouze

UGGC Avocats, cabinet français indépendant spécialisé en droit des affaires, a récemment annoncé la nomination de Karine Audouze en qualité d'associée au sein de son département de droit social, qui regroupait jusqu'ici deux autres associées (Sophie Uettwiller et Jennifer Carrel), neuf collaborateurs et deux juristes.

En se dotant de l'expertise d'une avocate aux barreaux de Paris et de New York, UGGC Avocats entend renforcer encore davantage la spécificité qui est la sienne sur le marché : couvrir l'intégralité des besoins juridiques de ses clients en France et à l'étranger.

Trilingue en français, anglais et allemand, Karine Audouze intervient régulièrement depuis plus de 20 ans dans des dossiers à dimension internationale, sur du conseil social lors d'opérations corporate de toute nature. Elle accompagne des groupes français et étrangers sur des problématiques sensibles, comprenant notamment la gestion des dirigeants et la gestion sociale de fusions et acquisitions en France et en Europe. Elle gère également les contentieux sociaux collectifs et individuels.

Jean-Jacques Uettwiller, associé-fondateur d'UGGC Avocats, commente l'arrivée de cette nouvelle associée : « Nous sommes ravis d'accueillir Karine Audouze dont les compétences s'inscrivent parfaitement en cohérence avec notre positionnement en tant que “cabinet de Client”. Son expérience à l'international nous permet de renforcer encore davantage notre offre d'accompagnement stratégique global tant en France qu'à l'étranger ».