UGGC Avocats coopte Yves Mondellini au rang d'associé

UGGC Avocats, cabinet de référence en droit des affaires, étoffe son collège d'associés avec la nomination d'Yves Mondellini, avocat spécialisé en droit des sociétés, fusions-acquisitions et private equity.

Agé de 39 ans, Yves devient le 28e associé du cabinet. Il exerce ses fonctions au sein du département « Droit des sociétés / Fusions-acquisitions » auquel il appartient depuis le début de sa carrière ; d'abord en tant que collaborateur, puis comme consultant.

Il intervient principalement pour des acteurs industriels et commerciaux, français ou étrangers, dans leurs opérations de cessions et acquisitions d'entreprises ou d'actifs, de création de joint-venture, de restructuration et plus largement dans leurs problématiques inhérentes au droit des sociétés. Il accompagne également des fonds d'investissement ou des dirigeants dans le cadre d'opérations de capital-risque, capital-développement ou LBO.

Yves Mondellini débute sa carrière en 2005 au sein du cabinet UGGC Avocats, où il développe son expertise en fusions & acquisitions, private equity et investissements internationaux. En 2012, il est détaché au sein de la direction juridique et fiscale de la Caisse des dépôts et consignations.

Jean-Jacques Uettwiller, associé-fondateur d'UGGC Avocats, commente : « Notre cabinet sait reconnaître et encourager les talents. La promotion d'Yves traduit notre volonté d'assurer à nos clients une continuité dans la qualité des services que nous leur apportons, et ce dans le cadre d'un modèle managérial qui permet la transmission aux nouvelles générations. Parmi les 28 associés du cabinet, plus de la moitié sont arrivés chez nous en tant que stagiaire ou collaborateur junior. C'est notamment le cas d'Yves, qui nous a rejoint en 2005 ».

Outre un faible turn-over de ses équipes, le cabinet bénéficie de la présence de nombre de ses avocats ayant mené l'ensemble de leur carrière en interne. Cette cohésion permet d'assurer aux clients une permanence de leurs interlocuteurs et un traitement optimal de leurs dossiers. « Nous partageons la volonté de construire une relation de confiance pérenne avec nos clients, en garantissant l'excellence du service rendu et en proposant de façon constante des conseils innovants à forte valeur ajoutée », atteste Yves Mondellini, associé d'UGGC Avocats.

Pour mémoire, UGGC Avocats est l'un des tout premiers cabinets d'avocats indépendants en France. Outre le déploiement de ses expertises dans l'Hexagone, il dispose d'une très forte capacité d'intervention à l'international avec des bureaux en Europe, en Afrique et en Asie. Fondé en 1993, le cabinet est aujourd'hui composé de plus de 100 avocats, dont 28 associés.