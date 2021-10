UGGC Avocats coopte trois nouveaux associés

UGGC Avocats, cabinet français indépendant spécialisé en droit des affaires, étoffe son collège d'associés avec la nomination de Marine Simonnot, Édouard Caupert et Benjamin de Sevin.

Marine Simonnot, 39 ans, experte en droit des entreprises en difficulté et restructuring, exerce au sein du département de droit des entreprises en difficulté et intervient dans le cadre de procédures de prévention ou de procédures collectives.

Édouard Caupert, 35 ans, spécialiste en droit public des affaires, exerce au sein du département droit public où il intervient principalement en droit de la commande publique, en conseil comme en contentieux. Il dispose également d'une solide compétence en matière de droit pénal public et disciplinaire et accompagne également les clients du cabinet dans le domaine de la responsabilité administrative des personnes publiques.

Enfin, Benjamin de Sevin, 36 ans, également expert en droit public des affaires, exerce au sein du même département en matière de contrats publics, tant en conseil qu'en contentieux, avec une compétence particulière en matière de concessions d'infrastructures et de PPP (partenariats public-privé). Il possède également une solide expérience en matière de régulation et de règlementation économique et conseille enfin de nombreux clients en matière de droit pénal public et de déontologie.

Un modèle managérial fondé sur la transmission aux jeunes générations

La promotion de 3 avocats ayant mené l'intégralité de leur carrière professionnelle au sein d'UGGC Avocats illustre la volonté du cabinet de reconnaître et d'encourager ses talents afin d'assurer aux clients une continuité dans la qualité des services proposés.

Jean-Jacques Uettwiller, associé-fondateur d'UGGC Avocats, commente : « La cooptation de Marine, Édouard et Benjamin illustre notre politique de fidélisation des nouvelles générations. Ce positionnement nous permet de proposer les compétences d'une équipe pérenne, un atout d'autant plus important dans le contexte économique exceptionnel auquel doivent faire face nos clients. Face à l'incertitude que génère la crise, nos associés et nos équipes sont à l'œuvre pour leur proposer une excellente connaissance de tous les domaines du droit applicables à leurs activités. »