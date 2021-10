UGGC Avocats coopte Clémence Lemétais d'Ormesson au rang d'associée

UGGC Avocats, cabinet de référence en droit des affaires, étoffe son collège d'associés avec la nomination de Clémence Lemétais d'Ormesson, avocate spécialisée en contentieux et arbitrage. Elle devient la 32ème associée du cabinet à Paris. Clémence Lemétais d'Ormesson exerce au sein du département « Contentieux & Arbitrage » qu'elle a rejoint en tant que collaborateur au début de sa carrière professionnelle en 2007 avant d'y devenir Counsel. Elle assiste des clients français et étrangers devant les juridictions civiles et commerciales et intervient dans le cadre de procédures d'arbitrage interne et international. Clémence Lemétais d'Ormesson est spécialisée dans les conflits liés à l'exécution ou à la résiliation de contrats, les conflits entre associés, les litiges pré ou post-acquisitions, les litiges liés à la responsabilité et à la révocation des dirigeants et en matière de contentieux des affaires. Elle intervient également en qualité d'arbitre dans des procédures d'arbitrage commercial interne et international dans ces mêmes domaines.

Transmettre aux nouvelles générations, clé de voûte du modèle managérial du cabinet

Six mois après les cooptations de Marine Simonnot, Benjamin de Sevin et Edouard Caupert en qualité d'associés, cette nouvelle promotion d'une avocate ayant mené l'intégralité de sa carrière professionnelle au sein du cabinet souligne la volonté d'UGGC Avocats de reconnaître et d'encourager ses talents afin de développer des relations de confiance avec ses clients sur le long terme tout en assurant une excellence dans les services proposés.

« La cooptation de Clémence Lemétais d'Ormesson illustre la pérennité de notre politique de fidélisation des jeunes générations. Grâce à ce modèle de réussite porteur, nous pouvons proposer à nos clients une relation pérenne dans un contexte de crise propice au conseil juridique mais également aux contentieux. Notre département ‘contentieux et arbitrage', transverse aux différentes expertises du cabinet, peut ainsi apporter une réelle expertise dans tous les domaines juridiques. », commente Jean-Jacques Uettwiller, associé-fondateur d'UGGC Avocats.

« UGGC Avocats est un cabinet présentant toutes les qualités requises pour un accompagnement efficace des clients dans toutes leurs problématiques juridiques. Gérer au quotidien des dossiers riches et variés permet de développer des compétences pluridisciplinaires tout en privilégiant le travail d'équipe pour répondre au mieux à leurs demandes », ajoute Clémence Lemétais d'Ormesson.