UGGC Avocats, conseil de Bpifrance Investissement

Un des premiers cabinets indépendants de France, UGGC Avocats, va devenir le conseil de la banque Bpifrance Investissement à l’occasion de l’entrée au capital du groupe HASAP, par le biais de son LBO (Leverage Buy-Out) tertiaire.

Le fonds Bois et éco-matériaux de Bpifrance Investissement investit dans le groupe de menuiserie et d’agencement intérieur haut de gamme. Le Crédit Mutuel Equity, investisseur historique, compagnon de route du Groupe Hasap depuis sa création en 2006, réinvestit aux côtés de Bpifrance Investissement.

HASAP est l’une des entreprises françaises les plus importantes du marché de l’agencement. Avec l’appui financier de Bpifrance Investissement, cette dernière souhaite moderniser ses installations et renforcer ses capacités de production. HASAP mène des chantiers complexes qui requièrent de fortes compétences techniques.

L’équipe d’UGGC Avocats qui a accompagné Bpifrance Investissement est composée de Charles-Emmanuel Prieur (associé), Laura Malach (avocate of Counsel), Rebecca El-Hakim (avocate) et Laurie Durand (avocate). De leurs côtés, le Crédit Mutuel Equity et le groupe HASAP étaient conseillés respectivement par Duteil Avocats (David Merlet) et Albers Avocats (Suzanne Decobecq).