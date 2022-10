UGGC Avocats accompagne Eternam

Ces deux acteurs de l'immobiliers signent ici leur première acquisition hôtelière commune. L’hôtel Courtyard à Paris Arcueil (75) est un hôtel quatre étoiles de 170 chambres dont l’exploitation est opérée par le Groupe Marriott.

UGGC Avocats est intervenu sur les aspects corporate, immobilier et hôteliers par le biais de David Gordon-Krief (associé), Camille Hévin (collaboratrice) et Paul Grandet (collaborateur). Le cabinet est également intervenu sur les aspects règlementaires avec Charles-Emmanuel Prieur (associé) et Laura Malach (consultante).

De son côté, la cabinet Gide, par le biais de Nadège Nguyen et Hugues Moreau (associés) ont conseillé les acquéreurs sur cette opération, avec une équipe pluridisciplinaire composée de : Morgan Maréchal et Camille Burg (collaboratrices) sur les aspects corporate ; Sibylle Chomel de Varagnes (collaboratrice) sur les aspects hôteliers et immobiliers ; Aurélien de Castéja, (counsel), et Margaux Lefebvre (collaboratrice) sur la mise en place du financement.

Le cabinet Cazals-Mancho-Pichot-Saint Quentin sont également intervenus sur ce projet pour le compte de l’acquéreur par le biais de Maxence Manzo, Xavier Colard (associés) et Jenny-Emma Haure (collaboratrice).