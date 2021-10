UGGC Africa : le nouvel acteur du conseil en droit des affaires en Afrique

Il s’allie à deux cabinets d’avocats de premier rang en Côte d’Ivoire et au Cameroun : Dirabou & Associés (Abidjan) et D.Moukouri & Partners (Douala) pour créer une nouvelle plateforme panafricaine intégrée de conseil juridique et fiscal.

Cette union africaine unique a pour ambition d’offrir le meilleur de l’expertise internationale et de l’ancrage local sur l’ensemble du continent africain.

Une vision panafricaine innovante du conseil en droit des affaires

UGGC Africa symbolise l'union africaine du conseil juridique et fiscal fondé sur la mutualisation des expertises de cabinets de conseil et d’avocats leaders dans leurs juridictions. UGGC Africa, composé de 8 associés et 30 avocats, a pour volonté d’offrir à ses clients les meilleurs standards professionnels internationaux.

Le réseau couvre plus de 20 spécialités du droit des affaires : M&A, Private Equity, Investissements Internationaux, Anti-Trust, Contentieux et Arbitrage, notamment.

Plaçant les besoins et les enjeux des clients au coeur de son approche,, UGGC Africa est, le partenaire privilégié d’acteurs publics et privées de premier rang en Afrique. Avec pour volonté d’offrir les meilleurs standards professionnels internationaux, l'originalité du réseau réside dans la pluridisciplinarité de son offre : un maillage territorial fort et une parfaite maîtrise des spécificités locales.

UGGC AVOCATS Une marque indépendante

Fondé en 1993, UGGC Avocats a su rapidement se démarquer par sa compétence pour devenir un acteur de référence. Depuis, le cabinet n’a cessé de se réinventer, de grandir et de se développer.Toujours à l’écoute des besoins de ses clients, le cabinet les a accompagnés dans leurs aventures internationales en s’implantant dans des zones stratégiques pour l’industrie française – l’Afrique et l’Asie.

Ses équipes sont aujourd’hui des acteurs de référence sur ces marchés. Dans le reste du monde, UGGC Avocats a construit des réseaux de correspondants de premier rang lui permettant d’assister ses clients avec la même exigence de qualité.



UGGC AFRICA

En 2002, UGGC Avocats était déjà précurseur en tant que premier cabinet français indépendant à ouvrir une filiale à Casablanca et un Africa Desk à Paris. Ces deux plateformes lui permettaient d’opérer au Maghreb et en Afrique subsaharienne, centrale et de l’ouest.

Près de 20 ans plus tard, soit en 2021, il était naturel pour le cabinet d’adopter la nouvelle dénomination UGGC Africa, symbole de son développement panafricain. Avec l’intégration au sein de son réseau de deux cabinets d’avocats majeurs situés en Côte d’Ivoire et au Cameroun, UGGC Africa est en mesure d’offrir une expertise en droit des affaires aux meilleurs standards internationaux, alliée à un fort ancrage régional.

Avec une équipe composée de 8 associés et de 30 avocats, UGGC Africa couvre plus de 20 spécialités du droit des affaires (M&A, Private Equity, Investissements internationaux, Anti-Trust, Contentieux et Arbitrage, etc.).