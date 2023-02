UGC accueillait l’équipe du film magistral « The Son », sur la dépression adolescente

C’est un film bouleversant sur la dépression adolescente qui était présenté mardi 21 février, à l’UGC Normandie sur les Champs-Elysées. L’avant-première parisienne de « The Son » (qui sortira dans tous les cinémas le 1er mars) a accueilli le réalisateur du film, Florian Zeller ainsi que les deux acteurs principaux, Hugh Jackman et Laura Dern. On vous débriefe cette soirée riche en émotions.

L’avant-première

Il y avait du monde devant l’UGC Normandie des Champs-Elysées à l’avant-première du film « The Son ». Et pour cause, Florian Zeller (le réalisateur du film) était présent, accompagné des deux acteurs principaux : Hugh Jackman (X-Men, The Greatest Showman, etc.) et Laura Dern (Blue Velvet, Jurassic Park, etc.).

Très touchés d’être dans la ville natale de leur ami réalisateur, les deux acteurs semblaient ravis d’être à Paris pour défendre ce film « émouvant sur un sujet important ». Sur scène, Hugh Jackman ira même jusqu’à dire que ce film « a changé sa vie d’acteur et d’être humain ». Quant à Laura Dern, elle a déclaré être « très émue par cette expérience » et a même lancé un message à Florian Zeller, lui proposant de « renouveler l’expérience et faire d’autres films avec cette même équipe ». L’appel est lancé. Applaudie par l’intégralité de la salle du cinéma UGC Normandie (refaite entièrement depuis peu, presque à l’identique de sa version 1937 - Même Hugh Jackman semblait émerveillé en découvrant la salle depuis la scène), l’équipe du film s’est installée en salle pour assister à la projection parisienne du film qui sort le 1er mars au cinéma.

Hugh Jackman et Laura Dern

© Rob YOUNGSON © SEE-SAW FILMS LIMITED

Un sujet sensible et bouleversant

A mille lieues des franchises faramineuses dans lesquelles on a pu voir Hugh Jackman, avec « The Son » l’acteur déploie l’étendue de ses talents. Il propose un jeu puissant et tout en subtilité, à l’instar de ceux tenus par Laura Dern (Kate) et Zen McGrath (Nicholas), qui campe le rôle de l’ado tourmenté. Car c’est bien là le sujet du film… Nicholas a 17 ans, sa joie de vivre n’est plus que souvenirs et ses parents (divorcés) ne comprennent pas ce soudain mal-être. Prêts à tout pour aider leur enfant, ils vont le soutenir dans cette reconquête du bonheur. Mais la dépression n’a pas de visage, peu de communication et encore moins de solutions…

Cette difficile bataille met en scène la confrontation de parents démunis face à la dépression adolescente. Les crises d’ado sont parfois à prendre au sérieux et le film pousse justement à cette réflexion. « The Son » bouleverse et pose les questions du mal-être des adolescents en proie à leurs plus profondes angoisses. Florent Zeller signe un film magistral que vous pourrez voir au cinéma à partir du 1er mars.