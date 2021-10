Ubikey lance un nouvel outil numérique face à l'évolution du monde du travail

Pour répondre aux besoins actuels des entreprises, la startup Ubikey lance une nouvelle version de sa solution logicielle de management visuel Ubikey Office. Cette version permet à tout salarié de suivre en temps réel l'évolution d'un projet via une tablette, un smartphone ou un ordinateur en même temps que sur l'écran interactif de l'entreprise. Cet outil a déjà été adopté par de grands groupes tels que Sanofi, Thales, Michelin ou encore Bouygues.

Les dernières évolutions de ce logiciel ont été mises en place pour répondre aux besoins du télétravail. : « Nous sommes convaincus que l'organisation du travail combinant la présence sur place et à distance des équipes va se prolonger bien au-delà de la crise sanitaire. Il est donc indispensable pour les entreprises de s'équiper d'outils qui correspondent à cette nouvelle organisation du travail. Notre outil de management visuel Ubikey s'inscrit parfaitement dans cette évolution, pour permettre à chaque salarié d'être informé et impliqué à tout moment d'un projet qu'il soit présent ou non dans l'entreprise physiquement » déclare Atman Kendira, CEO d'Ubikey.

L'outil se veut simple à prendre en main. Chaque participant peut créer son propre projet, donner des droits d'accès à l'ensemble de ses collègues. Chaque collaborateur, qu'il soit sur son lieu de travail ou chez lui, est acteur de la réunion et contribue ainsi au travail collectif. « Je suis responsable de l'amélioration continue au sein d'Ariane Group et à ce titre j'anime des ateliers de travail où moult exercices font l'objet d'atelier post it. Avec la crise sanitaire, un protocole a été mis en place au sein de la société Ariane Group limitant les contacts et la manipulation d'objet comme les fameux post-it papier », déclare Jean-Marc Goyon, Manager au sein d'Ariane Group qui a fait le choix d'utiliser l'outil d'Ubikey.

Il est également utile pour les groupes possédant des bureaux dans plusieurs villes ou plusieurs pays. C'est par exemple le cas de l'entreprise Idemia, leader dans le domaine de la réalité augmentée qui utilise le logiciel Ubikey pour communiquer entre les différents bureaux : « Chez Idemia, nous sommes répartis sur plusieurs pays et continents, avec des décalages horaires importants. De plus, nous ne parlons pas toujours la même langue et la compréhension en anglais n'est pas toujours facile. Grâce à l'aspect visuel du logiciel, qui est très simple à comprendre, et de plus attractif, nous réussissons aisément à travailler tous ensemble de manière fluide. L'outil a rapidement été adopté par nos collaborateurs. La prise en main s'est faite naturellement, avec seulement un peu de support au tout début », précise Claire Marquet, Responsable Outils chez Idemia.

Le groupe Ubikey va désormais se servir des différents retours d'expériences sur son outil afin d'accélérer son développement commercial en 2021. « Le Management Visuel, en ces temps perturbés, apparaît comme la solution pour mieux piloter ces équipes. Jamais le besoin de sens et la compréhension globale et rapide du projet sur lequel on est impliqué n'ont été aussi importants pour les salariés du monde entier » estime Julien Bellenger, directeur du développement.