Uber et Legalstart : un partenariat pour faciliter la création d'entreprise

« Quand un chauffeur VTC décide de devenir indépendant et de créer son entreprise, il doit suivre de nombreuses démarches et prendre des décisions essentielles pour son activité : examen pour devenir chauffeur VTC, démarches administratives et juridiques, choix fiscaux et sociaux, gestion de la comptabilité, etc. », indique Timothée Rambaud, fondateur de Legalstart.fr.

Obligatoire pour démarrer l'activité de chauffeur VTC, la création d'une entreprise peut cependant prendre deux formes, la micro-entreprise ou la société. La première, moins onéreuse et plus facile d'accès, permet cependant uniquement l'exercice de la fonction à temps partiel, en plus de l'activité principale des chauffeurs.

Afin d'accompagner les chauffeurs VTC dans leurs démarches (formation et examen, achat/location de véhicule, assurance, etc.). Le partenariat avec Legalstart/Uber permet ainsi aux chauffeurs d'accéder au nouveau service de création d'entreprise Legalstart, une solution simple, abordable et 100 % en ligne pour faciliter la création et la gestion d'une entreprise de VTC.

Le service proposé par Legalstart permet de créer son entreprise et de bénéficier d'un accompagnement continu. Pour 99 euros par mois, le chauffeur bénéficie d'un entretien avec un expert en création d'entreprise, de la prise en charge de l'ensemble des démarches administratives de création et d'un accompagnement juridique et comptable complet.