Tutos’Me organise trois journées de Job dating jusqu'au 23 juin

Alors que la crise sanitaire a placé la question du sens au travail et de l’avenir professionnel au cœur des préoccupations de nombreux salariés Français, la reconversion apparaît de plus en plus comme une réponse adaptée. À cet égard, le métier de formateur présente de nombreux avantages en permettant d’ajouter du sens à sa vie professionnelle tout en continuant d’exercer son métier de façon différente en mettant à profit ses compétences. C’est pour répondre à ces aspirations que Tutos’Me, premier collectif de formateurs Français et organisme de formation, organise, en partenariat avec Pôle emploi et Cap Emploi, trois journées de Job Dating visant à recruter plus de 100 nouveaux formateurs dans 10 métiers, différents allant des métiers du bâtiment aux métiers du sanitaire et social en passant par le tertiaire (vendeur conseil en magasin, RH…).

Un collectif de 13 000 formateurs

Ces journées de job dating permettront donc aux candidats de se renseigner sur les offres proposées et de s’inscrire dans un parcours de recrutement rapide et efficace vers le métier de formateur professionnel d’adultes. Ainsi, du 21 au 23 juin prochain, les équipes de recrutements recevront sans rendez-vous, de 09h00 à 17h, les aspirants formateurs au siège de Tutos’Me à Montreuil (14 rue de la Beaune, Bâtiment C, 4ème étage). Connecteur au service des organismes de formations, l’entreprise se définit par ailleurs comme un collectif de 13 000 formateurs, en plus d’être un organisme de formation proposant 300 domaines d’expertises.