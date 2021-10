Turquie : nouvelle vague d'arrestation d'avocats

Selon les informations recueillies par l’UIA, "la raison de ces arrestations n’aurait pas encore été signifiée aux avocats par les forces de l’ordre turques. Ces avocats, tous membres de l’Association des Avocats pour la Liberté (Ozgurlukcu Hukukcular Dernegi - OHD), devaient assurer dès demain la défense des 46 avocats poursuivis pour leur participation dans la défense du dirigeant du Parti des travailleurs kurdes (PKK), Abdullah Öcalan".



L’UIA "condamne fermement ces arrestations qui, outre leur caractère arbitraire, portent atteinte aux droits de la défense tels que consacrés dans les instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l'Homme ratifiés par la Turquie1.

Elle dénonce également de nouveau les attaques récurrentes dont sont victimes les avocats défenseurs des droits de l’Homme sur le fondement des lois antiterroristes dont il est fait un usage abusif. Elle déplore qu’une fois de plus, les avocats soient systématiquement assimilés à leurs clients ou à la cause défendue par leurs clients et rappelle qu’une telle assimilation viole les principes de la profession2".

1 Cf. notamment les articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

2 Cf. notamment les Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990.