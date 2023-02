Trophées Unis de l’Innovation : trois lauréats en 2022

L’Union des syndicats de l’immobilier (Unis) a distingué trois entreprises, lors de son Congrès national, pour la 6e édition des Trophées Unis de l’innovation. « Je félicite ces trois lauréats qui permettent de rendre avec agilité un service efficace à tous leurs clients », a souligné Danielle Dubrac, présidente de l’Unis.

Le Prix de l’innovation est revenu à SecurClés Pro pour le développement d’un service de gestion et de reproduction de clés, badges et bips en ligne. Ainsi, 15 000 modèles sont reproductibles en ligne, par une administration sécurisée du service via le logiciel "Saas".

Le Prix des professionnels a été attribué à Appenin pour l’ensemble de son dispositif innovant qui permet un accès simple et fiable à la distribution de garanties d’assurance par les professionnels de la gestion locative. Cette solution simplifie les démarches en proposant facilement une assurance habitation grâce à un parcours de souscription en ligne personnalisé.

Depozen a, de son côté, été récompensé dans la catégorie du Prix de la Startup. Cette assurance est une alternative au versement du dépôt de garantie traditionnel. Elle permet au locataire d’emménager sereinement, et au bailleur d’externaliser la gestion du dépôt de garantie.