Trophées Promotelec 2018

Depuis sa création, les Trophées Promotelec ont pour objectif de faire connaître des initiatives exemplaires axées sur l'amélioration du confort dans le logement. En 2018, au regard de l'importance prise par la transition énergétique et écologique, ces trophées veulent mettre en lumière les acteurs qui se soucient autant de performance énergétique que d'efficacité environnementale.

Les 6 catégories des Trophées Promotelec



CATÉGORIES

- Maison individuelle

- Bâtiments publics

- Logement social

- Copropriétés

- Bâtiments tertiaires

- Politique territoriale

MENTION SPECIALE

- Bâtiment connecté

Les Trophées Promotelec de la rénovation responsable récompensent ainsi les projets publics et privés, résidentiels et tertiaires, qui participent notamment à la réduction de l'empreinte carbone.

Un concours ouvert aux collectivités locales

Ce concours, co-organisé avec le groupe Moniteur, est ouvert aux collectivités locales, bailleurs sociaux, promoteurs et entreprises ayant commandité une opération de rénovation responsable de l'habitat et/ou de bâtiments publics achevée et livrée entre le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2018.

L'ensemble des dossiers sera examiné par un jury composé du rédacteur en chef du Moniteur, du directeur général de Promotelec, d'élus qualifiés, d'experts de la rénovation responsable et de représentants de fédérations du secteur du bâtiment.