Trophées Pro Bono : appel à candidatures

Tous les avocats ou structures d'avocats parisiens ayant fourni à titre bénévole des prestations juridiques au profit d'une association œuvrant dans les domaines de l'accès au droit, de la défense des droits de l'Homme ou de l'environnement, de la santé, de l'éducation et de l'entrepreneuriat social, sont invités à participer et peuvent dès à présent déposer leur(s) dossier(s). Cette 2e édition des « Trophées Pro Bono » initiée par le barreau de Paris en 2012 mettra à l'honneur les cinq initiatives solidaires les plus remarquables. Les récompenses seront remises le 7 octobre prochain à partir de 19h30, dans les Salons de l'Hôtel de Ville, à l'occasion de la semaine « L'avocat dans la Cité ». Les candidatures doivent être retournées par mail au plus tard le 1er juillet 2013, avec description de l'action sur une page, 2500 caractères maximum espaces compris. Renseignements et dépôt des candidatures auprès de Mme Emmanuelle Delnatte - Coordination du fonds de dotation « Barreau de Paris Solidarité » - Tél : 01 44 32 49 29 / Email : contact@barreausolidarite.org .