Trophées INPI 2020 : les noms des lauréats enfin dévoilés

Depuis 1991, les Trophées INPI valorisent et récompensent des entreprises et centres de recherche emblématiques de l'innovation française, qui se distinguent par le rôle essentiel de la propriété industrielle dans leur stratégie de développement. Il s'agit d'un titre purement honorifique qui souligne la capacité d'une entreprise à avoir su gérer ses actifs immatériels et des résultats probants ou prometteurs. Cette année, et dans ce contexte si particulier pour les entrepreneurs, le jury, composé de personnalités et d'experts, issus des secteurs privés et publics et présidé par Quentin Sannié, entrepreneur, président fondateur de Greenback, cofondateur de Devialet et lauréat des Trophées INPI catégorie brevet en 2013, a désigné Delta Dore (Bonnemain, Ille-Et-Vilaine, Bretagne) comme lauréat de la catégorie Brevet, Lippi (Mouthiers-Sur-Boëme, Charente, Nouvelle-Aquitaine) comme lauréat de la catégorie Design, Moustache Bikes (Thaon-Les-Vosges, Vosges, Grand Est) comme lauréat de la catégorie Marque et RS2E, Laboratoires du réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie (Amiens, Somme, Hauts-De-France) comme lauréat de la catégorie Recherche.

En raison de la crise sanitaire, la cérémonie de remise des Trophées a dû être annulée mais les lauréats recevront chacun leur statuette par correspondance et monteront sur scène l'an prochain, à l'occasion de la remise des Trophées 2021.

« Chaque année, les Trophées INPI récompensent des entreprises innovantes pour la qualité de leur stratégie de propriété industrielle. Cette année, dans le contexte particulier que nous connaissons, nous valorisons des succès à la française, de belles entreprises qui ont su se créer ou se recréer au cœur de nos territoires. Autant de réussites que nous voulons rendre visibles pour servir de modèles et d'inspiration à d'autres entrepreneurs. », a déclaré Pascal Faure, directeur général de l'INPI. « C'est un palmarès qui raconte des histoires prometteuses, il y a comme un goût « d'après » avec des lauréats qui travaillent au futur et qui produisent en France. », a ajouté Quentin Sannié.

Delta Dore, lauréat catégorie Brevet

Delta Dore est une entreprise créée en 1970 en Bretagne, spécialisée dans le secteur de la maison et des bâtiments connectés. Elle développe des solutions connectées innovantes, accessibles et simples d'utilisation, tout en contribuant à la transition énergétique. L'entreprise de taille intermédiaire (ETI) contribue à d'améliorer le confort de vie à la maison comme au travail, grâce à des solutions qui répondent aux besoins de la vie quotidienne des particuliers comme des professionnels : gestion du chauffage, indicateur de consommation énergétique, pilotage des volets et éclairages etc. Chez ce spécialiste de la domotique, l'innovation est au cœur de sa stratégie de développement et la propriété industrielle est l'une de ses priorités. 150 collaborateurs sur les 850 que compte le groupe sont mobilisés au service d'une R&D créative et dynamique, avec un budget qui représente 9 % du chiffre d'affaire et grâce au dépôt de brevets, ses inventions techniques sont protégées de la contrefaçon. Aujourd'hui au cœur d'une démarche responsable, l'entreprise souhaite allier innovation, performance et respect de l'environnement.

Lippi, lauréat de la catégorie Design

Créatrice d'univers aux designs singuliers depuis 1963, cette entreprise familiale conçoit et fabrique des produits et aménagements extérieurs (portails, clôtures, mobiliers et accessoires) dans le but de s'intégrer au mieux dans les espaces de vie. « Vivre heureux ensemble », tel est son crédo. Lippi fait du bienêtre des consommateurs sa mission et travaille chaque produit avec précision et minutie, afin qu'il soit le plus harmonieux possible et qu'il s'intègre dans son environnement. L'entreprise se démarque par un travail de recherche mené au quotidien, pour les particuliers mais aussi et surtout pour les aménagements des villes et des collectivités. Depuis 2011, son offre de produits et services est intégrée dans une démarche de Design Global et ses créations sont pensées et conçues par des designers. Pour se protéger de la contrefaçon, mais aussi pour faire reconnaitre et légitimer son savoir-faire et son travail de réflexion, l'entreprise protège ses produits et sa marque grâce à la propriété industrielle. Un gage de qualité, de sérieux et d'authenticité qui rassure ses clients.

Moustache Bikes, lauréat de la catégorie Marque

Créé par deux amis et associés en 2011, Moustache Bikes conçoit et commercialise des vélos à assistance électrique (VAE) pour tous types d'usages : urbain, tout chemin, route, VTT… La PME vosgienne, dont le nom fait référence à la forme caractéristique de ses guidons, fait partie des leaders français et européens du marché, grâce à ses équipements de qualité, innovants et made in France. Les deux fondateurs ont réussi leur pari de partager leur passion pour le vélo et de développer son usage grâce à l'assistance électrique, qui rend plus facile sa pratique. Moustache Bikes produisait 1 300 vélos par an en 2012 contre 50 000 vélos cette année. Conscients que dans un secteur aussi concurrentiel que celui du vélo à assistance électrique, la marque est un élément différenciant essentiel, la jeune entreprise a su mettre en place une réelle stratégie de développement et de conquête, en France comme à l'export, et protéger efficacement une marque forte et en cohérence avec ses produits.

RS2E, lauréat de la catégorie Recherche

Créé en 2011 et implanté à Amiens, le réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie (RS2E) regroupe 17 laboratoires qui travaillent sur le stockage électrochimique de l'énergie, les batteries et les super-condensateurs. Le RS2E développe de nouvelles solutions pour les batteries et concentre ses activités de recherche sur celles lithium-ion, bien connues du grand public, et sur des technologies alternatives ou complémentaires. Elles sont destinées à de multiples usages tels que les véhicules électriques, les appareils électroniques portables ou encore le stockage des énergies renouvelables. Le laboratoire RS2E est également actif sur les enjeux de la miniaturisation et du recyclage des batteries commerciales. Il s'est doté, il y a six ans, d'une unité de production de batteries à l'échelle préindustrielle (prototypage), un outil de transfert de technologie hébergé à Amiens, au sein du Hub de l'Energie, depuis 2017. Pour RS2E, la propriété industrielle est un moyen incontournable de valoriser ses travaux de recherche, de légitimer leur importance et de protéger les résultats, une condition sine qua non pour que des chercheurs puissent participer à la création d'entreprises.