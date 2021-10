Trophées IDEES : des actions pour la planète…

Le Conseil général est engagé dans une démarche de développement durable. Son concours Trophées IDEES Hauts-de-Seine -Initiatives durables pour l’environnement, l’économique et le social- vise à promouvoir les actions et réalisations menées par les entreprises, les associations, les personnes publiques et les collégiens des Hauts-de-Seine. La date limite de réception des candidatures est fixée au 14 mars.

Le concours Trophées IDEES a été créé par le Conseil général en 2006 et son objectif est faire émerger des actions novatrices et valorisantes en matière de développement durable. Il est ouvert à trois catégories de candidats : les personnes publiques (communes, groupements de communes, établissements publics), les associations et les entreprises implantées dans les Hauts-de-Seine, dont les initiatives reposent sur les trois piliers fondateurs du développement durable : l’environnement, le social et l’économie.

Le Conseil général souhaite ainsi encourager les réalisations à caractère innovant : écoconception, écologie industrielle, recyclage, modes de transport, économie d’énergie, énergies renouvelables, gestion des ressources, végétalisation, éco-citoyenneté, actions d’insertion.

Les Trophées IDEES concernent des projets, achevés ou en cours d'achèvement, initiés dans le département des Hauts-de-Seine ou dans le cadre d’une coopération avec un pays en développement et qui intègrent au moins deux des trois piliers du développement durable (économique, social, environnemental).



Les dotations :