Trophées des meilleurs projets d'informatique juridique : Sept initiatives récompensées

Cette nouvelle édition des Trophées des meilleurs projets d’informatique juridique a récompensé cinq projets remarquables dans cinq catégories :

- Gouvernance juridique d’entreprise® : Banque de France ;

- Enterprise Legal Management : Terrena ;

- Gestion des risques et des actifs : NGE ;

- Maîtrise contractuelle : Humanis et Stef (ex æquo) ;

- Précurseurs : Caisse d’Epargne d’Île-de-France.

Terrena est donc le grand lauréat de ces Trophées. Ce groupe coopératif agroalimentaire a été créé en 1887. Il regroupe aujourd’hui plus de 22 000 exploitations agricoles et 12 779 salariés. Son chiffre d’affaires s’élève à plus de 4,7 milliards d’euros. Terrena a entrepris un vaste chantier de réorganisation de son service juridique en s’appuyant sur la mise en place d’un système d’information juridique placé sous la houlette de son directeur juridique, Bruno Orillon, épaulé par Virginie Lepée et Teddy Tristan, respectivement chef de projet métier juridique et chef de projet informatique. Dans ce cadre opérationnel, la société a intégré plusieurs outils juridiques stratégiques de Legal Suite, afin de préparer au mieux les quatre départements de son service juridique à affronter les défis de performance, dématérialisation et collaboration.

Meilleure efficience des services, sortie d’une logique bureautique au bénéfice d’une information mieux structurée, mieux partagée et mieux suivie entre services, comptent parmi les bénéfices utilisateurs dont témoigne Terrena après la mise en place du projet baptisé « Themis ».

Afnor, le 500e client Legal Suite

Legal Suite a tenu, par ailleurs, à rendre un hommage appuyé au groupe Afnor, son 500e client. Lors de cette 6e édition de la Journée de la performance juridique, Thierry Mallat, directeur général et cofondateur de Legal Suite, a remis un trophée à son directeur juridique, Christophe Lelart.

Afnor, dont l’activité contractuelle dépasse les 50 % au sein de la direction juridique a fait appel à Legal Suite afin d’implanter une application unique et sécurisée de gestion du cycle contractuel complet et d’automatisation de la génération de contrats (LBAct – Legal Business Act). Ce projet permet de favoriser la dématérialisation et l’harmonisation des processus internes au sein du groupe.

Un Prix spécial décerné à la SNCF

En clôture de la cérémonie des Trophées, un Prix « spécial 15 ans » a été remis à Philippe Mettoux, directeur juridique de la SNCF(photo ci-dessus), client Legal Suite depuis 2001 et utilisateur de plusieurs de ses modules parmi lesquels : contrats, Legal Business Act®, conseil, contentieux, avec en complément des modules de décaissement, de pilotage et d’administration, au sein de son système d’information juridique global.

Comme le souligne Patrick Deleau, « depuis les 10 ans d’organisation de ces trophées, j’ai constaté chaque année la montée en qualité des projets défendus par nos nominés et surtout la place toujours plus importante occupée par l’informatique juridique au sein du tableau de bord des entreprises. Meilleure utilisation des données, fluidité des informations échangées, anticipation et maîtrise des risques, interactivité et participation de tous au cycle de vie des actes juridiques majeurs, sont quelques-unes des grandes mutations auxquelles ont su faire face nos clients, directeurs et responsables juridiques. Nous sommes honorés d’y avoir contribué grâce à nos logiciels et à nos équipes d’accompagnement ».