Trophées de l’édition 2021 du Prix interdépartemental de l’innovation urbaine

Depuis 2019, les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont mis en place une stratégie d’innovation urbaine pour faire émerger des projets innovants et positionner l’Ouest francilien comme territoire leader de la ville de demain. Le Prix interdépartemental de l’innovation urbaine récompense des communes innovantes des Hauts-de-Seine et des Yvelines et les encourage à trouver des solutions à de nombreux défis : sociaux, économiques, environnementaux. Face à la crise sanitaire, ces innovations ont une place primordiale pour améliorer le bien-être et le cadre de vie des habitants.

Cette année, 11 collectivités des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont reçu le Prix interdépartemental de l’innovation urbaine. Ce prix récompense les collectivités de l’Ouest francilien qui innovent dans les innovations urbaines architecturales, paysagères et environnementales, les innovations urbaines programmatiques et fonctionnelles – Des projets dont les équipements et les fonctions urbaines sont adaptés aux évolutions sociales, économiques et d’usages de la ville et favorisent la mixité fonctionnelle et l’adaptabilité du projet dans le temps, et les innovations urbaines partenariales et collaboratives – Des projets dont les modalités de conception et de gouvernance sont originales et efficaces, en prenant en compte les besoins des habitants, usagers et salariés.

Les lauréats

Catégorie “Innovations architecturales, paysagères et environnementales”

Boulogne-Billancourt - Ecole des sciences et de la biodiversité

Chaville - Maison des Jeunes et de la Culture

Levallois - Bassin écologique naturel du Parc de la Planchette

Goussonville - Création d'un terrain ludique et d'un jardin pédagogique

Catégorie “Innovations programmatiques et fonctionnelles”

Fontenay-le-Fleury - Reconstruction de la Halle du marché

Issy-les-Moulineaux - « Coliving » du 39 boulevard Gallieni

Nanterre - Rénovation du Parc Sud

Villeneuve-la-Garenne - Village Bongarde

Catégorie “Innovations partenariales et collaboratives”